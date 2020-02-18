В Китаї від коронавірусу за добу померли майже 100 осіб

У Китаї число жертв зараження новим коронавірусом склало 1868, за добу померли 98 осіб. Число хворих 72 436 осіб, повідомляє Національний комітет з охорони здоров'я КНР.

Повідомляється, що за добу в Китаї померло 98 осіб. Разом з тим, 1701 чоловік вилікувався і був виписаний із лікарень.

Всього від нового вірусу змогли вилікуватися 12 552 людини.

В Гонконзі, Тайвані і Макао зареєстровано 92 хворих.

Нагадаємо, китайські вчені заявили, що люди, які страждають від онкологічних захворювань, більше схильні до ризику заразитися коронавірусом.

РБК-Україна писало, що старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. У 2% випадків інфікування вірус є смертельним; ризик смерті збільшується, чим старше вік людини.

Зазначимо, у МОЗ зазначили тенденцію до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом. За словами заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, понад 11 тисяч осіб вилікувалися від хвороби і спостерігається тенденція до скорочення кількості випадків зараження коронавірусом.