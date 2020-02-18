Число жертв коронавируса приближается к 1900

Иллюстративное фото (AFP)

За сутки умерли почти 100 человек

С начала вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV его жертвами в Китае стали 1868 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.



Кроме того, за последние сутки на территории страны было выявлено 1886 новых подтвержденных случаев инфицирования, большинство из них в провинции Хубэй. Жертвами вируса за 17 февраля стали 98 человек.



При этом за минувшие сутки 1701 человек выздоровел и был выписан из больниц. Всего количество зараженных превысило 72 тыс.



Ранее сообщалось, что власти Китая просят выздоровевших сдавать кровь для лечения коронавируса COVID-19, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других, находящихся в критическом состоянии.

РБК-Украина писало, что старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальными последствиями. В 2% случаев инфицирования вирус является смертельным; риск смерти увеличивается, чем старше человек.