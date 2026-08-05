Якість повітря в Києві різко погіршилась: де зафіксували "червоний" рівень забруднення

Зранку середи, 5 серпня, в деяких районах Києва зафіксували погіршення якості повітря. Місцевим мешканцям і гостям столиці радять уважно стежити за поточною ситуацією.
Докладніше про якість повітря та його забруднення в різних локаціях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу), місцями в Києві фіксують шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря - "червоний".
При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.
Найгірший рівень забруднення (найвищий індекс AQI PM2.5) спостерігався зранку за такими адресами:
Тим часом виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, найвищий показник загального індексу якості повітря (100) зафіксували на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20.
Ця локація розташована на правому березі столиці. Там спостерігається перевищеня рівня озону (О3).
Варто зазначити, що в цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Згідно з інформацією від SaveEcoBot, в цілому ситуація з якістю повітря через забруднення дрібнодисперсним пилом по районах столиці така:
Отже, в середньому найбільше пилу в повітрі у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва.
У прес-службі Київської міської державної адміністрації підтвердили, що станом на 8 годину ранку середи, 5 серпня, у столиці фіксувалось підвищення концентрації:
"У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря", - констатували у КМДА із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.
Причинами такої ситуації стали:
"Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря", - пояснили українцям.
До поліпшення ситуації зі станом повітря спеціалісти рекомендують:
Насамкінець українцям нагадали, що слідкувати за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна:
Нагадаємо, у вівторок, 4 серпня, в деяких районах Києва також спостерігалось погіршення якості повітря. Тоді в Укргідрометцентрі пояснили, що це - "стандартна ситуація при антициклоні".
Зараз же ситуацію відчутно погіршили наслідки чергової атаки РФ по Києву та області (адже місцями виникли чималі пожежі).
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