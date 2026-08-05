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ППО не змогла збити жодної із 28 ракет під час атаки РФ

08:53 05.08.2026 Ср
2 хв
Попри це, більшість ворожих дронів не долетіли до цілей
aimg Юлія Капітонова
ППО не змогла збити жодної із 28 ракет під час атаки РФ Фото: ППО не змогла відбити ракетну атаку РФ 5 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Минулої ночі Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 5 серпня

Цього разу ворог використав:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" із Курської та Ростовської областей РФ;
  • 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;
  • 115 ударних БпЛА типу Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків Курськ, Міллерово, Орел РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що основний напрямок удару - Київська область.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки російських цілей знешкодила ППО 5 серпня

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

ПС ЗСУ також підтвердили влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські воїни.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової атаки Росії на Київську область.

Також стало відомо, що в Києві зросла кількість постраждалих через повітряний напад РФ.

Окрім того, з'ясувалося, що на Київщині виявили загиблих на залізничній платформі після атаки ворога.

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Київська область ППО Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
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