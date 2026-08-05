Качество воздуха в Киеве резко ухудшилось: где зафиксировали "красный" уровень загрязнения

Утром среды, 5 августа, в некоторых районах Киева зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям и гостям столицы советуют внимательно следить за текущей ситуацией.
Подробнее о качестве воздуха и его загрязнении в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени), местами в Киеве фиксируют вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха - "красный".
При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.
Худший уровень загрязнения (самый высокий индекс AQI PM2.5) наблюдался утром по следующим адресам:
Тем временем исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета, самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (100) зафиксировали на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Щусева, 20.
Эта локация находится на правом берегу столицы. Там наблюдается превышение уровня озона (О3).
Следует отметить, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Согласно информации от SaveEcoBot, в целом ситуация с качеством воздуха из-за загрязнения мелкодисперсной пылью по районам столицы такова:
Следовательно, в среднем больше всего пыли в воздухе в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации подтвердили, что по состоянию на 8 часов утра среды, 5 августа, в столице фиксировалось повышение концентрации:
"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха", - констатировали в КГГА со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.
Причинами такой ситуации стали:
"Из-за высокой влажности и слабого ветра загрязняющие вещества накопились в приземном слое воздуха", - объяснили украинцам.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:
В заключение украинцам напомнили, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:
Напомним, во вторник, 4 августа, в некоторых районах Киева также наблюдалось ухудшение качества воздуха. Тогда в Укргидрометцентре объяснили, что это - "стандартная ситуация при антициклоне".
Сейчас же ситуацию ощутимо усугубили последствия очередной атаки РФ по Киеву и области (ведь местами возникли немалые пожары).
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