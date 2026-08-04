У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекою
У першій половині вівторка, 4 серпня, в деяких районах Києва спостерігається погіршення якості повітря. В Укргідрометцентрі пояснили, що така ситуація може виникати, зокрема, на тлі погодних умов.
Докладніше про ситуацію з якістю повітря у столиці, ймовірний зв'язок із погодою та прогноз щодо подальших змін, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Якість повітря у столиці: найвищі показники загального індексу якості повітря (100) зафіксовані на правому березі Києва - на проспекті Європейського Союзу, вулиці Щусєва та вулиці Турівській (через перевищення рівня озону).
- Оцінка ситуації: в додатку "Київ Цифровий" стан повітря на вулиці Щусєва оцінюється як "небезпечний" (червоний рівень).
- Зв'язок із погодою: погіршення якості повітря - "стандартна ситуація при антициклоні", коли через спокійну та маловітряну погоду шкідливі домішки накопичуються в атмосфері.
- Прогноз покращення: поточна синоптична ситуація та забруднення повітря можуть утримуватися до п'ятниці, 7 серпня (коли у столиці ймовірна зміна погоди).
Яка ситуація з якістю повітря в Києві
Виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, найвищі показники загального індексу якості повітря (100) фіксують на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г;
- вулиця Щусєва, 20;
- вулиця Турівська, 28.
Всі ці локації розташовані на правому березі столиці. У всіх трьох - фіксують перевищеня рівня озону (О3).
Дані міської системи моніторингу повітря (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)
Підтверджують таку ситуацію і дані, опубліковані в додатку "Київ Цифровий".
Так, наприклад, на вулиці Щусєва, 20 - стан повітря оцінюється як "небезпечний" (червоний рівень).
Дані щодо стану повітря з додатку "Київ Цифровий" (скриншот: РБК-Україна)
Тим часом рівень радіації в Києві станом на першу половину 4 серпня - в нормі.
Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:
- ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
- SO2 (діоксид сірки);
- NO2 (діоксид азоту);
- О3 (приземний озон);
- CO (оксид вуглецю).
"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Як якість повітря може залежати від погоди
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна розповіла, що погіршення якості повітря в місті - "стандартна ситуація при антициклоні" (під час впливу поля високого атмосферного тиску).
"Тобто завжди влітку або взимку, коли ось антициклон, спокійна погода, маловітряна... То всі домішки, які є від джерел викидів, не розсіюються в атмосфері, а поступово накопичуються", - пояснила спеціаліст.
Вона уточнила, що це - "завжди так".
"Десь не в перший день, коли антициклон. А ось якраз... у нас десь дні три-чотири вже ось така, спокійна погода. Воно (забруднення з домішками, - Ред.) більше накопичується", - констатувала представниця УкрГМЦ.
Водночас Птуха повідомила, що конкретних вимірів щодо якості повітря у столиці чи рівня забруднення станом на зараз Укргідрометцентр не має.
"У нас вимірів онлайн таких, саме в нашій мережі - немає. Тобто ми не можемо стверджувати, що саме там наміряли, які там рівні. У нас тільки будуть добові концентрації, завтра. Тобто всередині, по спеціальних там проміжках", - поділилась експерт.
Вона зауважила, що такі дані публікує Центральна геофізична обсерваторія.
"Але в цілому, по синоптичній ситуації, так можемо пояснити. Якщо якісь додаткові домішки фіксуються. Але, знову ж таки, офіційно стверджувати, що там і як, ми не можемо", - додала фахівець УкрГМЦ.
Коли ситуація з повітрям у Києві може покращитись
Якщо говорити про залежність якості повітря від погодних умов, то, за словами Птухи, поточна ситуація може зберігатись, "поки не буде зміни синоптичної ситуації".
"Це в нас у п'ятницю (7 серпня, - Ред.), вона для Києва буде відбуватися", - розповіла синоптик.
Вона уточнила, що саме тоді у столиці може посилитись вітер, будуть ймовірні опади. І, відповідно, "більш низькі температури".
Нагадаємо, раніше Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, чи накриє Україну спека +40 й коли температура піде на спад у більшості областей.
Крім того, ми пояснювали, як нинішня спека б'є рекорди - де синоптики зафіксували нові історичні максимуми.
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