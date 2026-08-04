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У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекою

13:44 04.08.2026 Вт
4 хв
Де саме у столиці фіксують перевищення рівня озону?
aimg Ірина Костенко
У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекою Інколи якість повітря в місті може залежати від погоди (фото ілюстративне: Getty Images)
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У першій половині вівторка, 4 серпня, в деяких районах Києва спостерігається погіршення якості повітря. В Укргідрометцентрі пояснили, що така ситуація може виникати, зокрема, на тлі погодних умов.

Докладніше про ситуацію з якістю повітря у столиці, ймовірний зв'язок із погодою та прогноз щодо подальших змін, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Якість повітря у столиці: найвищі показники загального індексу якості повітря (100) зафіксовані на правому березі Києва - на проспекті Європейського Союзу, вулиці Щусєва та вулиці Турівській (через перевищення рівня озону).
  • Оцінка ситуації: в додатку "Київ Цифровий" стан повітря на вулиці Щусєва оцінюється як "небезпечний" (червоний рівень).
  • Зв'язок із погодою: погіршення якості повітря - "стандартна ситуація при антициклоні", коли через спокійну та маловітряну погоду шкідливі домішки накопичуються в атмосфері.
  • Прогноз покращення: поточна синоптична ситуація та забруднення повітря можуть утримуватися до п'ятниці, 7 серпня (коли у столиці ймовірна зміна погоди).

Яка ситуація з якістю повітря в Києві

Виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, найвищі показники загального індексу якості повітря (100) фіксують на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря за адресами:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г;
  • вулиця Щусєва, 20;
  • вулиця Турівська, 28.

Всі ці локації розташовані на правому березі столиці. У всіх трьох - фіксують перевищеня рівня озону (О3).

У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекою Дані міської системи моніторингу повітря (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Підтверджують таку ситуацію і дані, опубліковані в додатку "Київ Цифровий".

Так, наприклад, на вулиці Щусєва, 20 - стан повітря оцінюється як "небезпечний" (червоний рівень).

У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекоюДані щодо стану повітря з додатку "Київ Цифровий" (скриншот: РБК-Україна)

Тим часом рівень радіації в Києві станом на першу половину 4 серпня - в нормі.

Варто зауважити, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

У Києві місцями погіршилась якість повітря: синоптик пояснила зв'язок зі спекою"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Отже, чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Як якість повітря може залежати від погоди

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для РБК-Україна розповіла, що погіршення якості повітря в місті - "стандартна ситуація при антициклоні" (під час впливу поля високого атмосферного тиску).

"Тобто завжди влітку або взимку, коли ось антициклон, спокійна погода, маловітряна... То всі домішки, які є від джерел викидів, не розсіюються в атмосфері, а поступово накопичуються", - пояснила спеціаліст.

Вона уточнила, що це - "завжди так".

"Десь не в перший день, коли антициклон. А ось якраз... у нас десь дні три-чотири вже ось така, спокійна погода. Воно (забруднення з домішками, - Ред.) більше накопичується", - констатувала представниця УкрГМЦ.

Водночас Птуха повідомила, що конкретних вимірів щодо якості повітря у столиці чи рівня забруднення станом на зараз Укргідрометцентр не має.

"У нас вимірів онлайн таких, саме в нашій мережі - немає. Тобто ми не можемо стверджувати, що саме там наміряли, які там рівні. У нас тільки будуть добові концентрації, завтра. Тобто всередині, по спеціальних там проміжках", - поділилась експерт.

Вона зауважила, що такі дані публікує Центральна геофізична обсерваторія.

"Але в цілому, по синоптичній ситуації, так можемо пояснити. Якщо якісь додаткові домішки фіксуються. Але, знову ж таки, офіційно стверджувати, що там і як, ми не можемо", - додала фахівець УкрГМЦ.

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Коли ситуація з повітрям у Києві може покращитись

Якщо говорити про залежність якості повітря від погодних умов, то, за словами Птухи, поточна ситуація може зберігатись, "поки не буде зміни синоптичної ситуації".

"Це в нас у п'ятницю (7 серпня, - Ред.), вона для Києва буде відбуватися", - розповіла синоптик.

Вона уточнила, що саме тоді у столиці може посилитись вітер, будуть ймовірні опади. І, відповідно, "більш низькі температури".

Нагадаємо, раніше Наталія Птуха у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла, чи накриє Україну спека +40 й коли температура піде на спад у більшості областей.

Крім того, ми пояснювали, як нинішня спека б'є рекорди - де синоптики зафіксували нові історичні максимуми.

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