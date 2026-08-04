Треба протриматися три дні: синоптики попередили українців про спеку понад +40

Найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи. Проте пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Головне: Коли спаде спека : синоптик Наталка Діденко прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).

: синоптик Наталка Діденко прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси). Погода найближчими днями : 5 та 6 серпня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи.

: 5 та 6 серпня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. До чого готуватись завтра : в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів).

: в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів). Стихійне метеорологічне явище : у Львівській області на 5-6 серпня оголошено ІІІ рівень небезпечності ("червоний") через надзвичайну спеку вдень - до +40...+42°С.

: у Львівській області на 5-6 серпня оголошено ІІІ рівень небезпечності ("червоний") через надзвичайну спеку вдень - до +40...+42°С. Прогноз для Києва: завтра у столиці буде сухо та дуже спекотно - до +35°С, зміна погоди та дощі з грозами очікуються ввечері в п'ятницю, 7 серпня (після чого на вихідних прийде свіжість).

Коли спека в Україні почне спадати

Звертаючись до українців, які не люблять спеку, експерт наголосила, що "протриматися залишилося усього три дні".

Діденко уточнила, що вже 7 серпня (у п'ятницю) на заході, а 8-9 серпня (в суботу й неділю) у більшості регіонів України "спеці прищемить хвіст нова свіжіша повітряна маса".

"Тому, що таке три дні в історичному контексті?", - додала синоптик.

До якої погоди готуватись 5 і 6 серпня

"Поки що, найближчими цими трьома днями, Україна побуде однією з найспекотніших країн Європи", - констатувала спеціаліст.

"Температурна" ситуація станом на 6 серпня 2026 року (карта: facebook.com/tala.didenko)

Вона уточнила, що завтра, 5 серпня, максимальна температура повітря по Україні становитиме +32...+39 градусів за Цельсієм.

"Подекуди ймовірно до +40 градусів", - додала Діденко.

Опади при цьому не прогнозуються.

Прогноз погоди по Україні на 5 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Варто зазначити, що більш детальні прогнози погоди на найближчий час можна знайти на сторінках (у соціальних мережах) обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.

Так, наприклад, мешканців Львівської області та міста Лева вже попередили про стихійне метеорологічне явище.

Йдеться про те, що впродовж 5-6 серпня вдень місцями може бути надзвичайна спека - до +40...+42°С.

"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - констатували синоптики.

Попередження про стихійне метеорологічне явище по Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)

Отже, як бачимо, місцями спека може навіть "перевалити" за позначку +40°С.

Чого чекати найближчим часом у Києві

У Києві в середу, за словами Діденко, очікується:

суха та дуже спекотна погода;

вдень - до +35°С.

"Потім полежати морською зіркою в кімнаті чи офісі ще два дні, 6 та 7 серпня", - додала синоптик.

При цьому вже ввечері в п'ятницю (7 серпня), мешканці та гості столиці можуть "дочекатися благодатного дощу з грозою".

"І в суботу, 8 серпня, можна спокійно вибратися на базар чи природу. Чи просто насолоджуватися свіжістю із вікон на любимому диванчику", - додала експерт.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Ще трохи, ще - сильна спека. Проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря", - підсумувала фахівець.