Треба протриматися три дні: синоптики попередили українців про спеку понад +40
Найближчими днями Україна може стати однією з найспекотніших країн Європи. Проте пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
- Коли спаде спека: синоптик Наталка Діденко прогнозує зниження температури вже з 7 серпня на заході, а 8-9 серпня - у більшості регіонів України (через прихід більш свіжої повітряної маси).
- Погода найближчими днями: 5 та 6 серпня Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи.
- До чого готуватись завтра: в середу, 5 серпня, температура повітря сягатиме +32...+39°С, подекуди може бути ще спекотніше (без опадів).
- Стихійне метеорологічне явище: у Львівській області на 5-6 серпня оголошено ІІІ рівень небезпечності ("червоний") через надзвичайну спеку вдень - до +40...+42°С.
- Прогноз для Києва: завтра у столиці буде сухо та дуже спекотно - до +35°С, зміна погоди та дощі з грозами очікуються ввечері в п'ятницю, 7 серпня (після чого на вихідних прийде свіжість).
Коли спека в Україні почне спадати
Звертаючись до українців, які не люблять спеку, експерт наголосила, що "протриматися залишилося усього три дні".
Діденко уточнила, що вже 7 серпня (у п'ятницю) на заході, а 8-9 серпня (в суботу й неділю) у більшості регіонів України "спеці прищемить хвіст нова свіжіша повітряна маса".
"Тому, що таке три дні в історичному контексті?", - додала синоптик.
До якої погоди готуватись 5 і 6 серпня
"Поки що, найближчими цими трьома днями, Україна побуде однією з найспекотніших країн Європи", - констатувала спеціаліст.
"Температурна" ситуація станом на 6 серпня 2026 року (карта: facebook.com/tala.didenko)
Вона уточнила, що завтра, 5 серпня, максимальна температура повітря по Україні становитиме +32...+39 градусів за Цельсієм.
"Подекуди ймовірно до +40 градусів", - додала Діденко.
Опади при цьому не прогнозуються.
Прогноз погоди по Україні на 5 серпня (інфографіка: РБК-Україна)
Варто зазначити, що більш детальні прогнози погоди на найближчий час можна знайти на сторінках (у соціальних мережах) обласних чи регіональних центрів з гідрометеорології.
Так, наприклад, мешканців Львівської області та міста Лева вже попередили про стихійне метеорологічне явище.
Йдеться про те, що впродовж 5-6 серпня вдень місцями може бути надзвичайна спека - до +40...+42°С.
"ІІІ рівень небезпечності, червоний", - констатували синоптики.
Попередження про стихійне метеорологічне явище по Львівській області (інфографіка: facebook.com/LvivMeteo)
Отже, як бачимо, місцями спека може навіть "перевалити" за позначку +40°С.
Чого чекати найближчим часом у Києві
У Києві в середу, за словами Діденко, очікується:
- суха та дуже спекотна погода;
- вдень - до +35°С.
"Потім полежати морською зіркою в кімнаті чи офісі ще два дні, 6 та 7 серпня", - додала синоптик.
При цьому вже ввечері в п'ятницю (7 серпня), мешканці та гості столиці можуть "дочекатися благодатного дощу з грозою".
"І в суботу, 8 серпня, можна спокійно вибратися на базар чи природу. Чи просто насолоджуватися свіжістю із вікон на любимому диванчику", - додала експерт.
Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
"Ще трохи, ще - сильна спека. Проте тиждень завершиться комфортною температурою повітря", - підсумувала фахівець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нинішня спека б'є рекорди - де синоптики зафіксували нові історичні максимуми.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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