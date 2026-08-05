Якість повітря в Києві різко погіршилась: де зафіксували "червоний" рівень забруднення

Зранку середи, 5 серпня, в деяких районах Києва зафіксували погіршення якості повітря. Місцевим мешканцям і гостям столиці радять уважно стежити за поточною ситуацією.

Докладніше про якість повітря та його забруднення в різних локаціях, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Шкідливе повітря : місцями в Києві фіксують "червоний" рівень забруднення атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил (PM2.5).

: місцями в Києві фіксують "червоний" рівень забруднення атмосферного повітря через дрібнодисперсний пил (PM2.5). Найвищі показники : найскладніша ситуація на вулиці Пшеничній, 2а (168 AQI PM2.5), а також на вулицях Вахтанга Кікабідзе, Ігоря Турчина та проспекті Перемоги.

: найскладніша ситуація на вулиці Пшеничній, 2а (168 AQI PM2.5), а також на вулицях Вахтанга Кікабідзе, Ігоря Турчина та проспекті Перемоги. Ситуація по районах : в цілому найбільше пилу в повітрі зафіксовано у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва.

: в цілому найбільше пилу в повітрі зафіксовано у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва. Перевищення озону : на офіційному стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на вулиці Щусєва, 20 - зафіксували найвищий показник загального індексу якості повітря (100 CAQI) через перевищення рівня озону.

: на офіційному стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря на вулиці Щусєва, 20 - зафіксували найвищий показник загального індексу якості повітря (100 CAQI) через перевищення рівня озону. Причини забруднення : на ситуацію з якістю повітря впливають аномальна спека (яка сприяє утворенню озону), пожежі після чергової ворожої атаки, погода в цілому (висока вологість і слабкий вітер).

: на ситуацію з якістю повітря впливають аномальна спека (яка сприяє утворенню озону), пожежі після чергової ворожої атаки, погода в цілому (висока вологість і слабкий вітер). Рекомендації людям: до поліпшення ситуації мешканцям і гостям столиці радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити достатньо води та ввімкнути очищувачі повітря на максимум.

Де ситуація з якістю повітря найгірша

Виходячи з даних української екологічної системи SaveEcoBot (яка моніторить інформацію про якість повітря в режимі реального часу), місцями в Києві фіксують шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря - "червоний".

При цьому індекс якості атмосферного повітря розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника - дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона.

Найгірший рівень забруднення (найвищий індекс AQI PM2.5) спостерігався зранку за такими адресами:

вулиця Пшенична, 2а (правий берег) - 168;

вулиця Вахтанга Кікабідзе, 18 (правий берег) - 167;

вулиця Ігоря Турчина, 11 (правий берег) - 155;

проспект Перемоги, 97 (правий берег) - 153;

вулиця Архітектора Вербицького, 26 (лівий берег) - 151.

Карта SaveEcoBot станом на ранок середи, 5 серпня (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тим часом виходячи з карти Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради, найвищий показник загального індексу якості повітря (100) зафіксували на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Щусєва, 20.

Ця локація розташована на правому березі столиці. Там спостерігається перевищеня рівня озону (О3).

Дані міської системи моніторингу повітря (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Варто зазначити, що в цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується зазвичай автоматично - на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);

SO2 (діоксид сірки);

NO2 (діоксид азоту);

О3 (приземний озон);

CO (оксид вуглецю).

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

В якому районі найбільше пилу в повітрі

Згідно з інформацією від SaveEcoBot, в цілому ситуація з якістю повітря через забруднення дрібнодисперсним пилом по районах столиці така:

Святошинський район - 135 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Оболонський район - 131 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Солом'янський район - 112 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Деснянський район - 111 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Шевченківський район - 98 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Подільський район - 97 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Дніпровський район - 85 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Печерський район - 85 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Дарницький район - 77 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Голосіївський район - 56 (AQI PM2.5).

Індекс якості атмосферного повітря (AQI PM2.5) у різних районах міста (скриншот: saveecobot.com/maps)

Отже, в середньому найбільше пилу в повітрі у Святошинському, Оболонському, Солом'янському та Деснянському районах Києва.

Що відомо про причини забруднення повітря

У прес-службі Київської міської державної адміністрації підтвердили, що станом на 8 годину ранку середи, 5 серпня, у столиці фіксувалось підвищення концентрації:

приземного озону;

дрібнодисперсного пилу.

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря", - констатували у КМДА із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату.

Причинами такої ситуації стали:

аномальна спека, яка сприяє утворенню озону;

пожежі після ворожої атаки.

"Через високу вологість і слабкий вітер забруднювальні речовини накопичилися в приземному шарі повітря", - пояснили українцям.

Що радять мешканцям і гостям столиці у КМДА

До поліпшення ситуації зі станом повітря спеціалісти рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря - увімкнути його на максимальний режим роботи.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Насамкінець українцям нагадали, що слідкувати за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна: