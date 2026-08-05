Качество воздуха в Киеве резко ухудшилось: где зафиксировали "красный" уровень загрязнения

Утром среды, 5 августа, в некоторых районах Киева зафиксировали ухудшение качества воздуха. Местным жителям и гостям столицы советуют внимательно следить за текущей ситуацией.

Подробнее о качестве воздуха и его загрязнении в разных локациях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Вредный воздух : местами в Киеве фиксируют "красный" уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли (PM2.5).

: местами в Киеве фиксируют "красный" уровень загрязнения атмосферного воздуха из-за мелкодисперсной пыли (PM2.5). Самые высокие показатели : самая сложная ситуация на улице Пшеничной, 2а (168 AQI PM2.5), а также на улицах Вахтанга Кикабидзе, Игоря Турчина и проспекте Победы.

: самая сложная ситуация на улице Пшеничной, 2а (168 AQI PM2.5), а также на улицах Вахтанга Кикабидзе, Игоря Турчина и проспекте Победы. Ситуация по районам : в целом больше всего пыли в воздухе зафиксировано в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева.

: в целом больше всего пыли в воздухе зафиксировано в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева. Превышение озона : на официальном стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на улице Щусева, 20 - зафиксировали самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (100 CAQI) из-за превышения уровня озона.

: на официальном стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха на улице Щусева, 20 - зафиксировали самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (100 CAQI) из-за превышения уровня озона. Причины загрязнения : на ситуацию с качеством воздуха влияют аномальная жара (которая способствует образованию озона), пожары после очередной вражеской атаки, погода в целом (высокая влажность и слабый ветер).

: на ситуацию с качеством воздуха влияют аномальная жара (которая способствует образованию озона), пожары после очередной вражеской атаки, погода в целом (высокая влажность и слабый ветер). Рекомендации людям: до улучшения ситуации жителям и гостям столицы советуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить достаточно воды и включить очистители воздуха на максимум.

Где ситуация с качеством воздуха самая плохая

Исходя из данных украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о качестве воздуха в режиме реального времени), местами в Киеве фиксируют вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха - "красный".

При этом индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Худший уровень загрязнения (самый высокий индекс AQI PM2.5) наблюдался утром по следующим адресам:

улица Пшеничная, 2а (правый берег) - 168;

улица Вахтанга Кикабидзе, 18 (правый берег) - 167;

улица Игоря Турчина, 11 (правый берег) - 155;

проспект Победы, 97 (правый берег) - 153;

улица Архитектора Вербицкого, 26 (левый берег) - 151.

Карта SaveEcoBot по состоянию на утро среды, 5 августа (скриншот: saveecobot.com/maps)

Тем временем исходя из карты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета, самый высокий показатель общего индекса качества воздуха (100) зафиксировали на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Щусева, 20.

Эта локация находится на правом берегу столицы. Там наблюдается превышение уровня озона (О3).

Данные городской системы мониторинга воздуха (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Следует отметить, что в целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется обычно автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

В каком районе больше всего пыли в воздухе

Согласно информации от SaveEcoBot, в целом ситуация с качеством воздуха из-за загрязнения мелкодисперсной пылью по районам столицы такова:

Святошинский район - 135 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Оболонский район - 131 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Соломенский район - 112 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Деснянский район - 111 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Шевченковский район - 98 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Подольский район - 97 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Днепровский район - 85 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Печерский район - 85 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Дарницкий район - 77 (AQI PM2.5);

(AQI PM2.5); Голосеевский район - 56 (AQI PM2.5).

Индекс качества атмосферного воздуха (AQI PM2.5) в разных районах города (скриншот: saveecobot.com/maps)

Следовательно, в среднем больше всего пыли в воздухе в Святошинском, Оболонском, Соломенском и Деснянском районах Киева.

Что известно о причинах загрязнения воздуха

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации подтвердили, что по состоянию на 8 часов утра среды, 5 августа, в столице фиксировалось повышение концентрации:

приземного озона;

мелкодисперсной пыли.

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха", - констатировали в КГГА со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата.

Причинами такой ситуации стали:

аномальная жара, которая способствует образованию озона;

пожары после вражеской атаки.

"Из-за высокой влажности и слабого ветра загрязняющие вещества накопились в приземном слое воздуха", - объяснили украинцам.

Что советуют жителям и гостям столицы в КГГА

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

поддерживать водный баланс и пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя - включить его на максимальный режим работы.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

В заключение украинцам напомнили, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно: