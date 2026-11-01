Кислотні дощі й "вогняні" хмари: як війна впливає на метеопроцеси в Україні

Воєнні дії в Україні катастрофічно руйнують довкілля. Вони стають причиною не лише масштабного забруднення повітря, а й довгострокових змін місцевого мікроклімату.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на статтю, підготовлену фахівцями Запорізького обласного центру з гідрометеорології.
Експерти розповіли, що в результаті воєнних дій генерується специфічний комплекс викидів.
Причому він кардинально відрізняється від "класичного" міського чи промислового забруднення:
Масштабні пожежі.
Масштабні пожежі, які виникають внаслідок обстрілів нафтобаз, промислових підприємств чи складів хімікатів провокують тривалі горіння, які отруюють атмосферу:
Канцерогенний пил.
Руйнування будівель та інфраструктури внаслідок ворожих ударів вивільняє тонни пилу, що містить:
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Токсичні викиди.
Детонації (вибухи) ракет, снарядів і мін викидають у повітря токсичні забруднювачі:
Знищення лісів.
Не менш небезпечним є знищення лісів під час війни - в будь-який спосіб.
Так, наприклад, лісові пожежі:
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В обласному центрі з гідрометеорології повідомили також, що бойові дії в Україні впливають:
Ефект піроконвекції.
Один із наслідків - ефект піроконвекції (Pyrocumulonimbus).
Йдеться про те, що масштабні пожежі від бомбардувань створюють настільки потужні висхідні теплові потоки, що навіть формують власні погодні системи - "вогняні" або ж пірокумулонімбусні хмари.
Вони небезпечні тим, що здатні:
Зміна радіаційного балансу.
Інший наслідок воєнних дій - зміна радіаційного балансу.
"Осідання чорного вуглецю (сажі) від пожеж на навколишні території (особливо взимку на сніг) призводить до того, що поверхня починає поглинати більше сонячної радіації", - пояснили українцям.
Це, своєю чергою, провокує аномальне локальне прогрівання приземного шару повітря.
Трансформація вітрового режиму.
Війна може трансформувати також вітровий режим, адже вирубка лісосмуг і руйнація міської забудови:
Кислотні тумани й дощі.
У результаті воєнних дій збільшується ймовірність утворення кислотних дощів.
Коли "реакція оксидів сірки та азоту з атмосферною вологою знижує pH опадів".
Це, за словами спеціалістів, "локально змінює хімічний склад туманів та дощів, пригнічуючи вцілілу рослинність".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, як на якість повітря в Україні впливає погода - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.
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