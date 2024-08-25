ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Піднімаються в атмосферу і кидаються блискавками: як виглядають "вогнедишні" хмари

Неділя 25 серпня 2024 17:15
UA EN RU
Піднімаються в атмосферу і кидаються блискавками: як виглядають "вогнедишні" хмари Пірокумулятивні хмари схожі на ядерний вибух (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Незвичайні пірокумулятивні хмари або пірокумулюси утворюються при пожежі чи виверженні вулкана. Нещодавно у мережі показали, який вигляд такі хмари мають із супутника.

РБК-Україна розповідає, що відомо про ці хмари, чим вони можуть бути небезпечні та як виглядають.

Що варто знати про пірокумулятивні хмари

Пірокумулятивні хмари (англійською - рyrocumulus) - щільні купчасті або купчасто-дощові хмари, що схожі за своєю формою на гриб і можуть мати забарвлення від світлого до сірувато-коричневого (якщо в них потрапляють попіл і дим).

Вони утворюються при пожежі, виверженні вулкана (під час інтенсивного нагріву приповерхневого повітря) та навіть у деяких випадках - внаслідок промислової діяльності.

Крім того, пірокумулюси формуються під час вибуху ядерної бомби в атмосфері.

Піднімаються в атмосферу і кидаються блискавками: як виглядають &quot;вогнедишні&quot; хмари

Пірокумулятивні хмари у штаті Арізона, США (фото: commons.wikimedia.org)

Вони цікаві ще й тим, що можуть виробляти так звану "суху" блискавку (тоді їх називають вже pyrocumulonimbus) і співіснувати з вогняними бурями.

У пірокумулятивних хмарах спостерігається сильна турбулентність, яка на поверхні проявляється як сильні пориви вітру (що можуть значно посилити пожежу, якщо така має місце).

Цікаво, що Всесвітня метеорологічна організація не визнає pyrocumulus або pyrocumulonimbus, як хмари окремих типів. Їх класифікують "традиційно" - як купчасті або купчасто-дощові.

Піднімаються в атмосферу і кидаються блискавками: як виглядають &quot;вогнедишні&quot; хмари

Пірокумулюси над лісовою пожежею в національному парку Єллоустоун у США (фото: commons.wikimedia.org)

Чим можуть бути небезпечні такі хмари

Вчені пояснюють: пірокумулятивні хмари можуть утворюватися, коли лісова пожежа породжує потужні висхідні потоки гарячого повітря, що піднімають частинки попелу в атмосферу. Коли повітря починає охолоджуватися, водяна пара конденсується на цих частинках і формує сіру або коричневу хмару.

"Потрібна дуже велика лісова пожежа, щоб створити досить сильний висхідний потік, який призведе до розвитку пірокумулюса", - зауважив співробітник Кооперативного інституту метеорологічних супутникових досліджень Університету Вісконсіна Скотт Бахмаєр.

Якщо висхідні потоки повітря досить сильні, а водяної пари - достатньо, у хмарі починає утворюватися великий об'єм частинок льоду, які допомагають створювати блискавки.

За словами науковців, пірокумулятивні хмари можуть "бити по землі шквалом блискавок", які за сприятливих умов спричиняють ще більше лісових пожеж.

Згідно з деякими підрахунками, ці незвичайні грозові хмари можуть виробляти до 5% річної кількості блискавок.

Крім того, вони здатні розповсюджувати шкідливі забруднення твердими частинками - на великі відстані та навіть у стратосферу.

Відтак, сформовані на тлі пожеж або інших чинників пірокумулюси можуть мати значний вплив на глобальний клімат нашої планети.

Який вигляд пірокумулюс має із супутника

Клімат нашої планети стає дедалі гарячішим, тож суттєво збільшується кількість лісових пожеж і, як наслідок, кількість пірокумулятивних хмар. Найбільші з них спостерігалися у 2017, 2019, 2020 і 2021 роках.

Тим часом цього року в Канаді (на кордоні провінцій Саскачеван і Манітоба) було помічено рекордні 10 пірокумулюсів. Згідно з даними NASA, це - найбільша кількість пірокумулятивних хмар, яку коли-небудь спостерігали в Північній Америці.

Крім того, нещодавно чималий пірокумулюс був помічений над водоспадом в американському штаті Орегон (де сталась масштабна пожежа). У мережі показали також, як ці хмари виглядали з супутника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що дізнались вчені, зазирнувши всередину хмар.

Читайте також, скільки тонн можуть важити хмари й чому вони не "падають" на землю.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Discovery Magazine, NASA, Wikipedia, YouTube-канали "The Sydney Morning Herald and The Age", "Nicholas McCarthy", "Brayton Ewell" і "Tom Yulsman".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Вчені
NEWS
Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський
Робота над мирним планом почалась, перший пункт - енергетика, - Зеленський
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна