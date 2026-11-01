Кислотные дожди и "огненные" облака: как война влияет на метеопроцессы в Украине

Военные действия в Украине катастрофически разрушают окружающую среду. Они становятся причиной не только масштабного загрязнения воздуха, но и долгосрочных изменений местного микроклимата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью, подготовленную специалистами Запорожского областного центра по гидрометеорологии.
Эксперты рассказали, что в результате военных действий генерируется специфический комплекс выбросов.
Причем он кардинально отличается от "классического" городского или промышленного загрязнения:
Масштабные пожары.
Масштабные пожары, возникающие в результате обстрелов нефтебаз, промышленных предприятий или складов химикатов провоцируют длительные горения, которые отравляют атмосферу:
Канцерогенная пыль.
Разрушение зданий и инфраструктуры вследствие вражеских ударов высвобождает тонны пыли, которая содержит:
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Токсичные выбросы.
Детонации (взрывы) ракет, снарядов и мин выбрасывают в атмосферу токсичные загрязнители:
Уничтожение лесов.
Не менее опасным является уничтожение лесов во время войны - любым способом.
Так, например, лесные пожары:
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В областном центре по гидрометеорологии сообщили также, что боевые действия в Украине влияют:
Эффект пироконвекции.
Одно из последствий - эффект пироконвекции (Pyrocumulonimbus).
Речь о том, что масштабные пожары от бомбардировок создают настолько мощные восходящие тепловые потоки, что даже формируют собственные погодные системы - "огненные" или пирокумулонимбусные облака.
Они опасны тем, что способны:
Изменение радиационного баланса.
Другое последствие военных действий - изменение радиационного баланса.
"Оседание черного углерода (сажи) от пожаров на окружающие территории (особенно зимой на снег) приводит к тому, что поверхность начинает поглощать больше солнечной радиации", - объяснили украинцам.
Это, в свою очередь, провоцирует аномальный локальный прогрев приземного слоя воздуха.
Трансформация ветрового режима.
Война может трансформировать также ветровой режим, ведь вырубка лесополос и разрушение городской застройки:
Кислотные туманы и дожди.
В результате военных действий увеличивается вероятность образования кислотных дождей.
Когда "реакция оксидов серы и азота с атмосферной влагой снижает pH осадков".
Это, по словам специалистов, "локально изменяет химический состав туманов и дождей, подавляя уцелевшую растительность".
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, как на качество воздуха в Украине влияет погода - что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот.
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