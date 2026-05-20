Патріарх Кирило втратив захист Орбана, ЄС вже готує санкції, - ЗМІ

Новий уряд Угорщини готовий підтримати санкцій ЄС проти патріарха Кирила та інших осіб, яких захищав екс-прем'єр Віктор Орбан. Цього тижня в ЄС обговорять "міні-пакет" санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

ЄС уперше спробував запровадити санкції проти Кирила у 2022 році - за підтримку повномасштабного вторгнення в Україну та поширення ревізіоністської пропаганди. Тоді Угорщина заблокувала це рішення, назвавши його питанням релігійної свободи. Тепер, після зміни влади в Будапешті, ситуація змінилася.

Брюссель сподівається, що наступник Орбана Петер Мадяр дозволить цьому рішенню пройти. Голова комітету із закордонних справ угорського парламенту Мартон Хайду та близький соратник Мадяра, пояснив позицію нового уряду.

"У випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладання приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію", - заявив він.

Санкції проти Кирила стануть частиною ширшого "міні-пакету", який цього тижня обговорять посли ЄС.

Він охоплює близько десяти осіб - зокрема тих, кого Орбан раніше виключив із санкційних списків - міністра спорту Росії Михайла Дегтярьова та олігарха В'ячеслава Кантора, а також кілька суден "тіньового флоту".

Фінальне схвалення пакету очікується на Раді у закордонних справах 15 червня. Повноцінний 21-й санкційний пакет планують представити також у червні та затвердити до 15 липня.

Окрім того, ЄС розглядає можливість подовжити термін дії санкцій з шести місяців до одного року - проти чого Орбан категорично заперечував.