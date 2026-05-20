Патриарх Кирилл потерял защиту Орбана, ЕС уже готовит санкции, - СМИ

15:53 20.05.2026 Ср
2 мин
Орбан годами защищал главу РПЦ от черного списка. Мадьяр решил иначе
aimg Валерия Абабина
Патриарх Кирилл потерял защиту Орбана, ЕС уже готовит санкции, - СМИ Фото: Патриарх РПЦ Кирилл (Getty Images)
Новое правительство Венгрии готово поддержать санкций ЕС против патриарха Кирилла и других лиц, которых защищал экс-премьер Виктор Орбан. На этой неделе в ЕС обсудят "мини-пакет" санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

ЕС впервые попытался ввести санкции против Кирилла в 2022 году - за поддержку полномасштабного вторжения в Украину и распространение ревизионистской пропаганды. Тогда Венгрия заблокировала это решение, назвав его вопросом религиозной свободы. Теперь, после смены власти в Будапеште, ситуация изменилась.

Брюссель надеется, что преемник Орбана Петер Мадьяр позволит этому решению пройти. Председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Хайду и близкий соратник Мадьяра, объяснил позицию нового правительства.

"В случаях, когда предыдущее правительство использовало власть венгерского государства для заключения частных сделок, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на Россию", - заявил он.

Санкции против Кирилла станут частью более широкого "мини-пакета", который на этой неделе обсудят послы ЕС.

Он охватывает около десяти человек - в том числе тех, кого Орбан ранее исключил из санкционных списков - министра спорта России Михаила Дегтярева и олигарха Вячеслава Кантора, а также несколько судов "теневого флота".

Финальное одобрение пакета ожидается на Совете по иностранным делам 15 июня. Полноценный 21-й санкционный пакет планируют представить также в июне и утвердить до 15 июля.

Кроме того, ЕС рассматривает возможность продлить срок действия санкций с шести месяцев до одного года - против чего Орбан категорически возражал.

Напомним, под давлением Будапешта в санкционные списки ЕС не был внесен глава РПЦ патриарх Кирилл, а Венгрия выбила для себя исключения из эмбарго на поставки российской нефти.

Во времена Орбана Венгрия неоднократно угрожала заблокировать, отсрочить или смягчить антироссийские меры ЕС, используя право вето как инструмент давления на Брюссель и Киев.

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
