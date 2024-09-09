ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина домовилася про постачання сирої нафти з РФ через Україну, - Bloomberg

Понеділок 09 вересня 2024 20:39
UA EN RU
Угорщина домовилася про постачання сирої нафти з РФ через Україну, - Bloomberg Ілюстративне фото: Угорщина домовилася про постачання сирої нафти з РФ через Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, згідно з угодою, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе постачання нафти на кордоні Білорусі та України з 9 вересня.

Варто зауважити, що раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала російська сторона.

"Нова домовленість забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба", - заявив виконавчий віце-президент Mol з переробки Габріель Сабо.

У Mol не уточнили, яка компанія або компанії здійснюватимуть постачання. А у "Лукойл" не відповіли на запит видання щодо постачання нафти.

Санкції проти "Лукойлу"

У липні Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти "Лукойл" через санкції України, хоча Київ стверджує, що обсяги нафти залишилися незмінними. Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням про консультації. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що санкції України не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція є політизованою.

Через Україну щорічно транзитом проходить близько 12-13 млн тонн нафти. Близько 5 млн тонн з них отримує Угорщина, для якої цей обсяг становить майже 70% від імпорту.

Детально про ситуацію з транзитом нафти читайте в матеріалі РБК-Україна "Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Угорщина
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ