ЄС готує новий удар по РФ, щоб змусити Путіна до миру цього літа, - Politico

Європа готує новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу основний акцент планують зробити на боротьбі з так званим "тіньовим флотом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, у ЄС вважають, що перекриття цього каналу дозволить суттєво скоротити доходи Кремля та посилити економічний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він відмовився від своїх максималістських вимог у будь-якій мирній угоді з Україною.

Очікується, що 21-й пакет санкцій ймовірно, буде введено наприкінці червня або на початку липня, він також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають вкрадене українське зерно.

Чиновники також бачать можливість просунутися вперед із санкціями, раніше заблокованими колишнім прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Серед них заходи, спрямовані проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема, її лідера, патріарха Кирила, близького союзника Путіна.

Європейська комісія може також відновити ідею заборони на морські перевезення російських суден, яка досі блокувалася Мальтою та Грецією, заявив один із дипломатів.

У Брюсселі переконані, що російська економіка зараз переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабної війни.

Економічний радник ЄС Валдіс Домбровскіс заявив, що Росія перебуває під тиском "стагфляційного шоку". Саме тому, за його словами, зараз не час послаблювати санкційний тиск.

Європейські чиновники також вважають, що Україна має значно сильніші позиції, ніж рік тому. Цьому сприяють фінансова підтримка ЄС обсягом 90 млрд євро, успіхи на полі бою, розвиток власного далекобійного озброєння та психологічний ефект від зриву російських планів навколо святкування 9 травня в Москві.

"Союзники України стверджують, що літній удар може зіграти на користь Києва, оскільки при владі новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, в Ірані може бути укладено тривале припинення вогню, а проміжні вибори в США у листопаді можуть переорієнтувати увагу американців на мирний процес", - пише Politico.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мають намір подвоїти цей "імпуль" і "хочуть запровадити великий пакет" санкцій, заявив другий високопосадовець ЄС, який безпосередньо брав участь у підготовці обмежень.