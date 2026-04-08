Кінець епохи Орбана? Опитування перед виборами показали розгромну перевагу опозиції

Опозиційна партія "Тиса" має шанси здобути на виборах в Угорщині дві третини місць у парламенті, що дозволить їй змінювати конституцію та ключові закони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оцінками Median, сформованими на основі аналізу п'яти останніх опитувань, "Тиса" може отримати від 138 до 142 місць у парламенті, який налічує 199 депутатів. Для конституційної більшості в Угорщині партії потрібно щонайменше 133 мандати.

Якщо цей сценарій справдиться, правоцентристська сила на чолі з Петером Мадяром отримає можливість внести зміни до конституції та низки ключових законів, що, зокрема, може мати значення для розблокування коштів Євросоюзу.

Для Віктора Орбана та його партії "Фідес" це може стати найсерйознішим ударом за останні 16 років. За прогнозом, правляча сила може розраховувати лише на 49-55 місць. Ще п'ять або шість мандатів, як очікується, отримає ультраправа партія "Наша батьківщина".

"Фідес" більшу частину часу з 2010 року мав у парламенті дві третини місць. Саме завдяки цій перевазі команда Орбана ухвалила нову конституцію, а також неодноразово змінювала базові закони, зокрема виборче законодавство.

Median вважається однією з найточніших соціологічних компаній в Угорщині. В агенції зазначили, що п'ять опитувань, на яких ґрунтується нинішній прогноз, охопили загалом 5 тис. респондентів і проводилися трьома окремими кол-центрами.

Компанія також правильно передбачила переконливу перемогу Орбана на попередніх виборах чотири роки тому, хоча й дещо переоцінила підтримку опозиції.

Нагадаємо, виборча кампанія в Угорщині проходить на тлі гучних скандалів і заяв про зовнішній вплив.

Зокрема, Politico писало, що Віктор Орбан уже готує план дій на випадок своєї поразки, тоді як у Брюсселі обговорюють сценарії реагування навіть на його можливу перемогу, щоб уникнути блокування рішень у ЄС.