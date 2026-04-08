Конец эпохи Орбана? Опросы перед выборами показали разгромное преимущество оппозиции

17:40 08.04.2026 Ср
Удастся ли венгерскому премьеру удержаться у власти после 16 лет на посту?
aimg Мария Науменко
фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Оппозиционная партия "Тиса" имеет шансы получить на выборах в Венгрии две трети мест в парламенте, что позволит ей менять конституцию и ключевые законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Венгерский экс-бандит рассказал резонансные детали "темных дел" Орбана в 1990-х годах

По оценкам Median, сформированным на основе анализа пяти последних опросов, "Тиса" может получить от 138 до 142 мест в парламенте, который насчитывает 199 депутатов. Для конституционного большинства в Венгрии партии нужно не менее 133 мандатов.

Если этот сценарий сбудется, правоцентристская сила во главе с Петером Мадьяром получит возможность внести изменения в конституцию и ряд ключевых законов, что, в частности, может иметь значение для разблокирования средств Евросоюза.

Для Виктора Орбана и его партии "Фидес" это может стать самым серьезным ударом за последние 16 лет. По прогнозу, правящая сила может рассчитывать лишь на 49-55 мест. Еще пять или шесть мандатов, как ожидается, получит ультраправая партия "Наша родина".

"Фидес" большую часть времени с 2010 года имел в парламенте две трети мест. Именно благодаря этому преимуществу команда Орбана приняла новую конституцию, а также неоднократно меняла базовые законы, в частности избирательное законодательство.

Median считается одной из самых точных социологических компаний в Венгрии. В агентстве отметили, что пять опросов, на которых основывается нынешний прогноз, охватили всего 5 тыс. респондентов и проводились тремя отдельными колл-центрами.

Компания также правильно предсказала убедительную победу Орбана на предыдущих выборах четыре года назад, хотя и несколько переоценила поддержку оппозиции.

Выборы в Венгрии

Напомним, избирательная кампания в Венгрии проходит на фоне громких скандалов и заявлений о внешнем влиянии.

В частности, Politico писало, что Виктор Орбан уже готовит план действий на случай своего поражения, тогда как в Брюсселе обсуждают сценарии реагирования даже на его возможную победу, чтобы избежать блокирования решений в ЕС.

На этом фоне оппозиция обвиняет Орбана в использовании провокаций и попытках мобилизовать электорат через образ внешнего врага, в частности Украины.

Дополнительного резонанса кампании добавили сообщения The Washington Post о якобы готовящейся Россией инсценировке покушения на венгерского премьера, а также публичные заявления лидера "Тисы" Петера Мадьяра о вероятном присутствии в стране агентов российского ГРУ.

Больше по теме:
Венгрия Виктор Орбан
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой