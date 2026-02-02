50-річна епоха ядерного контролю добігає кінця: FT пояснило, що чекає світ

Кінець епохи контролю над озброєннями

Як пише видання, завершення New START фактично ставить крапку в понад 50-річній історії ядерних угод між Москвою та Вашингтоном - від перших домовленостей часів холодної війни до пострадянських договорів.

"Я щиро вірю, що ми зараз стоїмо на порозі нової гонки озброєнь. Я не думаю, що за мого життя буде укладено ще один договір, що обмежує кількість озброєнь", - сказав співдиректор програми ядерної політики в Фонді Карнегі за міжнародний мир Джеймс Актон.

Позиції США та Росії

Раніше російський диктатор Володимир Путін запропонував добровільно дотримуватися обмежень ще рік, однак без відновлення інспекцій така пропозиція має радше символічний характер.

У відповідь президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай, але конкретних кроків Вашингтон поки не зробив.

"Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність протидії загрозі, яку ядерна зброя становить для світу, і зазначив, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів про контроль над озброєннями", - заявив представник Білого дому.

Водночас Трамп наказав Пентагону відновити ядерні випробування "на рівних умовах" з Росією та Китаєм. Попри це експерти вважають, що Трамп може в останній момент прийняти пропозицію Путіна дотримуватися обмежень договору ще протягом року.

Ризик нової гонки ядерних озброєнь

При цьому колишній головний переговірник США щодо договору як заступник державного секретаря з контролю над озброєннями Роуз Готтемюллер, сказала, що прийняти пропозицію Путіна про добровільне продовження договору "немає сенсу".

Адже США можуть опинитись в слабшій позиції, якщо обидві країни почнуть змагатися за збільшення кількості ядерних боєголовок на своїх ракетах і бомбардувальниках.

"Росіяни можуть додавати боєголовки швидше, ніж ми", - сказала вона.

Експерти попереджають: без механізмів перевірки та обміну даними зростає ризик:

помилкових оцінок намірів сторін

неконтрольованого нарощування боєголовок

відновлення ядерних випробувань

"Реальний досвід застосування договорів про контроль над озброєннями полягає в їх виконанні, що включає інспекції, обмін даними та повідомлення, яких було тисячі", - сказав старший політолог Rand Corporation Семюел Чарап.

Фактор Китаю

США дедалі більше розглядають ядерну загрозу з боку Китаю, арсенал якого за останні роки суттєво зріс. Водночас Пекін не зацікавлений у переговорах, доки не досягне паритету з Вашингтоном.