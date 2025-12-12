Трамп про ядерну зброю: США, Росія та Китай зацікавлені у денуклеаризації

"Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це.

І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити", - сказав американський лідер.

Він також додав, що хоч Москва і заявила про те, що не доєднається до СНО (договір про скорочення нестратегічного озброєння - ред.), все ж слова можуть розходитись з реальністю.

"Вони кажуть, що не приєднаються до Нового СНО або до наступного Нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть (за зачиненими дверима - ред)." - підсумував Трамп.