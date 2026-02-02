50-летняя эпоха ядерного контроля подходит к концу: FT объяснило, что ждет мир

Конец эпохи контроля над вооружениями

Как пишет издание, завершение New START фактически ставит точку в более чем 50-летней истории ядерных соглашений между Москвой и Вашингтоном - от первых договоренностей времен холодной войны до постсоветских договоров.

"Я искренне верю, что мы сейчас стоим на пороге новой гонки вооружений. Я не думаю, что при моей жизни будет заключен еще один договор, ограничивающий количество вооружений", - сказал содиректор программы ядерной политики в Фонде Карнеги за международный мир Джеймс Актон.

Позиции США и России

Ранее российский диктатор Владимир Путин предложил добровольно соблюдать ограничения еще год, однако без возобновления инспекций такое предложение носит скорее символический характер.

В ответ президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы новое соглашение, которое включало бы также Китай, но конкретных шагов Вашингтон пока не сделал.

"Президент Трамп неоднократно говорил о необходимости противодействия угрозе, которую ядерное оружие представляет для мира, и отметил, что хотел бы сохранить ограничения на ядерное оружие и привлечь Китай к переговорам о контроле над вооружениями", - заявил представитель Белого дома.

В то же время Трамп приказал Пентагону возобновить ядерные испытания "на равных условиях" с Россией и Китаем. Несмотря на это эксперты считают, что Трамп может в последний момент принять предложение Путина соблюдать ограничения договора еще в течение года.

Риск новой гонки ядерных вооружений

При этом бывший главный переговорщик США по договору как заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер, сказала, что принять предложение Путина о добровольном продлении договора "нет смысла".

Ведь США могут оказаться в более слабой позиции, если обе страны начнут соревноваться за увеличение количества ядерных боеголовок на своих ракетах и бомбардировщиках.

"Россияне могут добавлять боеголовки быстрее, чем мы", - сказала она.

Эксперты предупреждают: без механизмов проверки и обмена данными возрастает риск:

ошибочных оценок намерений сторон

неконтролируемого наращивания боеголовок

возобновления ядерных испытаний

"Реальный опыт применения договоров о контроле над вооружениями заключается в их выполнении, что включает инспекции, обмен данными и уведомления, которых было тысячи", - сказал старший политолог Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Фактор Китая

США все больше рассматривают ядерную угрозу со стороны Китая, арсенал которого за последние годы существенно вырос. В то же время Пекин не заинтересован в переговорах, пока не достигнет паритета с Вашингтоном.