Трамп відреагував на пропозицію Путіна щодо контролю над ядерними арсеналами

Про це заявив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звучить як гарна ідея, як на мене", - сказав глава держави журналістам, залишаючи Білий дім.

Договір про скорочення наступальних озброєнь (СНО-ІІІ)

Договір про заходи з подальшого обмеження і скорочення стратегічних наступальних озброєнь, також відомий як СНО-ІІІ, є домовленістю між Росією та США про взаємне зменшення арсеналів розгорнутої ядерної зброї.

Держави підписали угоду в 2010 році, вона була розрахована на 10 років з опцією продовження на п'ять років за взаємною згодою сторін. Договір замінив попередні угоди - СНО-ІІ (завершилася у 2009 році) та СНО-І (завершилася у 2002 році).

Згідно з положеннями угоди, через сім років після набрання нею чинності й надалі сумарні обсяги збройних систем у кожної зі сторін не повинні перевищувати таких лімітів:

700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників (ТБ);

1550 одиниць для боєзарядів, встановлених на цих платформах;

800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ і ТБ.

Дія СНО-III завершується в лютому 2026 року. Наразі США і РФ не вжили заходів для його заміни новим документом.

У липні Трамп заявив про намір запустити підготовку розробку нового договору СНО.

Президент США раніше неодноразово заявляв, що участь у новому договорі має взяти і Китай, але Пекін відкидає таку пропозицію.

21 лютого 2023 року Путін заявив про припинення участі Росії в договорі.

Будь-яка домовленість про подальше обмеження ядерних арсеналів різко контрастувала б зі зростанням напруженості між США та Росією після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці в середині серпня, на тлі повідомлень про порушення російськими дронами повітряного простору НАТО.

У вересні Путін запропонував добровільно дотримуватися лімітів, які обежують розмір двох найбільших ядерних арсеналів, якщо США зроблять те саме.

Минулого тижня постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Москва досі чекає відповіді Трампа на пропозицію Путіна добровільно зберегти обмеження на розміщені стратегічні ядерні озброєння після завершення дії ключового договору про контроль над озброєннями.

Додамо, що в неділю Путін попередив, що рішення США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів углиб території Росії, зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.