"Кинджали", "Іскандери" та дрони: чим і звідки РФ атакувала Україну 23 грудня

Обстріл України 23 грудня

Уночі та вранці російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 600 ударних безпілотників і десятки ракет.

Станом на 07:50 у більшості регіонів країни запровадили аварійні відключення електроенергії.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі. За попередніми даними, постраждали щонайменше чотири людини.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Під атакою також опинилася Рівненська область. Попередньо відомо про пошкодження багатоквартирного житлового будинку - вибуховою хвилею в оселях вибило вікна. Окрім цього, зруйновано дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав, що Росія може вдатися до масованих ударів у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".

