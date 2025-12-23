"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря

Обстрел Украины 23 декабря

Ночью и утром российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.

На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Под атакой также оказалась Ровенская область. Предварительно известно о повреждении многоквартирного жилого дома - взрывной волной в домах выбило окна. Кроме этого, разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерегал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

