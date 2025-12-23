RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря

Фото: последствия обстрелов Украины 23 декабря (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения:

  • 635 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Крым (около 400 из них - "Шахеды");
  • 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл., РФ);
  • 35 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К (районы пусков - Вологодская, Курская область, РФ).

К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами противовоздушной обороны уничтожена или подавлена 621 воздушная цель. Среди них - 587 ударных беспилотников и 34 крылатые ракеты.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 39 БПЛА на 21 локации, еще в восьми местах зафиксировано падение обломков. Три ракеты "Кинжал" не достигли своих целей. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.

 

Обстрел Украины 23 декабря

Ночью и утром российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.

По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения электроэнергии.

В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.

На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.

Под атакой также оказалась Ровенская область. Предварительно известно о повреждении многоквартирного жилого дома - взрывной волной в домах выбило окна. Кроме этого, разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерегал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака