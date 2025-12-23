"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
В ночь на 23 декабря российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, применив ракеты и сотни ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Всего было зафиксировано 673 средства воздушного нападения:
- 635 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Крым (около 400 из них - "Шахеды");
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл., РФ);
- 35 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К (районы пусков - Вологодская, Курская область, РФ).
К отражению воздушной атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 11:30 силами противовоздушной обороны уничтожена или подавлена 621 воздушная цель. Среди них - 587 ударных беспилотников и 34 крылатые ракеты.
В то же время зафиксировано попадание ракет и 39 БПЛА на 21 локации, еще в восьми местах зафиксировано падение обломков. Три ракеты "Кинжал" не достигли своих целей. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.
Обстрел Украины 23 декабря
Ночью и утром российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных беспилотников и десятки ракет.
По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны ввели аварийные отключения электроэнергии.
В Киеве обломки вражеского дрона упали в Святошинском районе. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.
На Сумщине в результате удара российских БПЛА был разрушен объект критической инфраструктуры в Шостке. Из-за этого значительная часть города осталась без электро- и теплоснабжения.
Под атакой также оказалась Ровенская область. Предварительно известно о повреждении многоквартирного жилого дома - взрывной волной в домах выбило окна. Кроме этого, разрушено деревянное хозяйственное сооружение и повреждены три автомобиля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предостерегал, что Россия может прибегнуть к массированным ударам в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".
О последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.