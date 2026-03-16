З якими країнами Україна може разом вступити в ЄС: відповідь Качки

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна вступити в ЄС разом з іншими країнами, Качка зазначив, що остаточне рішення залежить від європейських партнерів.

"Це, скоріше, питання до європейців. Ви згадали Ісландію, дуже дякую за це. Ми в Мюнхені мали обговорення про розширення ЄС, там була міністр закордонних справ Ісландії. І ми говорили, що Ісландія - показник того, що єдине рішення для інтеграції - вступ в Європейський Союз. Бо Ісландія повністю інтегрована у внутрішній ринок ЄС", - розповів він.

За словами Качки, по верховенству права в Ісландії питань немає, проте країні все одно потрібно формально вступити до ЄС, щоб посилити політичну єдність та вирішувати регіональні виклики, зокрема щодо Арктики.

"Ми хочемо договір на основі статті 49 Договору про ЄС, тобто класичний договір про вступ. Ніякі інші формули не розглядаємо", - уточнив віцепрем’єр.

Він додав, що терміни вступу інших країн залежать від їхнього прогресу.

"Чи вступить хтось раніше чи не раніше - я би орієнтувався на те, що це в наших руках. Я впевнений в тому, що при швидкому завершенні всіх реформ цього року, ми можемо бути там разом з Ісландією, разом з Чорногорією, яка вже починає вести переговори про цей договір про вступ", - пояснив Качка.

Віцепрем’єр також нагадав про так звану "четвірку лідерів" - Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія - яка лишається актуальною у переговорах про розширення ЄС.

"Але в цій частині треба просто говорити, де ми є, саме де є Україна і про наш конкретний кейс", - підкреслив він.