В уряді розповіли, чи підтримують США швидкий вступ України в ЄС

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

Відповідаючи на запитання, як процес вступу України до ЄС корелюється із ширшим контекстом мирних переговорів, Качка заявив, що у міжнародних дискусіях існує спільне бачення щодо цього питання.

"Тут є консенсус в усіх форматах дискусій - вузьких, широких, політичних, технічних, які стосуються встановлення миру, які стосуються повоєнної відбудови. Всюди аксіоматичним є вступ в Європейський Союз", - зазначив він.

За його словами, у контексті мирного врегулювання вступ до ЄС розглядається як геополітичне питання, тоді як для повоєнної відбудови він означає доступ до фінансових ресурсів і підтвердження якості державних інституцій.

"Якщо ми вступаємо в ЄС, значить, в нас є достатньо якісне верховенство права, достатньо якісні суди і це реклама для інвестицій", - пояснив віцепрем’єр.

Качка додав, що обговорення майбутнього України відбувається у кількох міжнародних форматах - у коаліції охочих, де беруть участь держави-члени ЄС та інституції Євросоюзу, у більш вузькому форматі зі США, а також у тристоронньому форматі.

"Для нас важливо зрозуміти, що є цей широкий консенсус. Але рішення щодо членства в ЄС все одно приймаються в рамках переговорів про вступ. Все решта - це додаткові політичні чинники", - підкреслив він.

На уточнююче запитання, чи можна назвати США лобістом або прихильником членства України в ЄС, Качка зазначив, що роль Вашингтона у цьому процесі є доволі парадоксальною.

"Це дуже парадоксальна історія, що при всій антагоністичності і скептичному ставленні до ЄС з боку адміністрації Трампа, ми всі чули про їх торгівельні відносини, тут все якраз позитивно. Але рішення все одно лишається за ЄС, і цей діалог іде напряму з державами-членами Євросоюзу", - зазначив Качка.