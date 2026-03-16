Скільки законів Україні треба ухвалити, щоб виконати вимоги ЄС: відповідь Качки

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

Відповідаючи на запитання, скільки всього Раді треба буде прийняти законів на виконання європейських вимог, Качка сказав: "Якщо говорити про всі наші завдання, це близько 300 законів".

Він пояснив, що замість дроблення законів по одному, ефективніше формувати кілька великих законопроєктів, які охоплюють ключові сфери.

Наприклад, це судочинство, правоохоронні органи та Кримінально-процесуальний кодекс.

Антикорупційна стратегія та фінансовий контроль

Деякі завдання реалізуються на рівні Кабміну, зокрема щодо судової експертизи та створення наглядових рад. В Офісі генерального прокурора призначення на посади має відбуватися за конкурсами, а сама інституція - бути незалежною.

"І має бути не лише процедура, а і сама інституція всередині, яка буде відбирати - теж до неї має бути довіра", - сказав віцепрем'єр.

За його словами, із найближчих проєктів також буде великий блок щодо оновленої антикорупційної стратегії. Це буде друге покоління антикорупційної стратегії. В її рамках є аналіз кожного кроку, кожного рішення і процедури, яка є в державі, і того, що треба поправити.

"Перше покоління цієї стратегії дуже добре спрацювало, не всі сто відсотків пунктів виконані, але рівень виконання достатньо високий, і він допомагає вичищати такі корупціогенні чинники в бюрократії. І тому ця оновлена антикорупційна стратегія дуже важлива, вона буде акцентована також і на сферу верховенства права, де що можна поправити", - розповів Качка.

Він додав, що у рамках стратегії передбачено фінансовий контроль та аудит.

"Марек Белька, який очолює аудиторську комісію в рамках Ukraine Facility, підготував дуже гарний звіт про внутрішній аудит. Його впровадження фактично приведе нас у відповідність до ЄС. Це перші кроки, на яких ми з Мартою Кос будемо концентруватися", - сказав віцепрем’єр.

Роль міжнародних експертів та довіра ЄС

Качка підкреслив важливість залучення міжнародних експертів для формування інституцій та проведення конкурсів. За його словами, міжнародні фахівці вже присутні практично у всіх процесах.

"Цей досвід болісний для всіх, бо потрібно зрозуміти українську культуру і нові елементи, які приносять міжнародники. Потім з’являються різні інсинуації, чи вони самі працюють, чи ними хтось "кукловодить", - пояснив він.

Також залучення міжнародників потрібно для вступу в ЄС, для побудови цієї довіри.

"Це треба для того, щоб нам довіряли всередині ЄС. Для чого треба ця довіра? Треба розуміти, що ЄС працює тоді, коли умовний митник в Миколаївській області видав якийсь документ, і цей документ діє аж до Португалії, без будь-яких сумнівів", - пояснив Качка.