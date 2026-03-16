В уряді розкрили, як Україна хоче отримати конкретну дату вступу в ЄС

09:57 16.03.2026 Пн
2 хв
Остаточне рішення залежить від усіх країн-членів ЄС
aimg Ірина Глухова aimg Мілан Лєліч
В уряді розкрили, як Україна хоче отримати конкретну дату вступу в ЄС Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна продовжує переговори про визначення конкретної дати свого вступу до Європейського Союзу. Остаточне рішення залежить від усіх держав-членів ЄС, а не від Європейської комісії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

Читайте також: В уряді розповіли про "революцію" у процесі вступу України в ЄС

"Те, що ми чули від Урсули фон дер Ляйєн, це абсолютно нормальна позиція, що вона не може говорити про дату. І це, до речі, абсолютно нормальна заява від президента Європейської комісії, тому що ці переговори про вступ ми ведемо із державами-членами Європейського Союзу", - зазначив Качка.

Він додав, що Європейська комісія тут виступає як ad hoc інституція, яка діє від імені держав-членів.

"Поки всі держави-члени Європейського Союзу не погодяться на певну дату, Комісія взагалі не може в таких категоріях говорити. Я думаю, що ця дискусія має тривати далі, доти, доки ця дата не з'явиться", - пояснив віце-прем'єр.

За його словами, активне впровадження реформ у сфері верховенства права може створити більш оптимістичну атмосферу для прискорення процесу.

"Але якщо ми будемо більш амбітні по реформах у сфері верховенства права, це створить більш оптимістичну атмосферу", - додав Качка.

Членство України в ЄС до 2027 року

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.

У грудні 2025 року Україна та ЄС розпочали змістовні переговори про вступ, ігноруючи позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тим часом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі встановити конкретну дату вступу України неможливо.

На запитання, чи можливо вступити до Євросоюзу до 2027 року, фон дер Ляєн відповіла, що Київ перебуває на "хорошому шляху" до членства.

Київ та Харків під ударом дронів. Що відомо на зараз про ранкову атаку
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою