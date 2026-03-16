С какими странами Украина может вместе вступить в ЕС: ответ Качки

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина вступить в ЕС вместе с другими странами, Качка отметил, что окончательное решение зависит от европейских партнеров.

"Это, скорее, вопрос к европейцам. Вы упомянули Исландию, большое спасибо за это. Мы в Мюнхене имели обсуждение о расширении ЕС, там была министр иностранных дел Исландии. И мы говорили, что Исландия - показатель того, что единственное решение для интеграции - вступление в Европейский Союз. Потому что Исландия полностью интегрирована во внутренний рынок ЕС", - рассказал он.

По словам Качки, по верховенству права в Исландии вопросов нет, однако стране все равно нужно формально вступить в ЕС, чтобы усилить политическое единство и решать региональные вызовы, в частности по Арктике.

"Мы хотим договор на основе статьи 49 Договора о ЕС, то есть классический договор о вступлении. Никакие другие формулы не рассматриваем", - уточнил вице-премьер.

Он добавил, что сроки вступления других стран зависят от их прогресса.

"Вступит кто-то раньше или не раньше - я бы ориентировался на то, что это в наших руках. Я уверен в том, что при быстром завершении всех реформ в этом году, мы можем быть там вместе с Исландией, вместе с Черногорией, которая уже начинает вести переговоры об этом договоре о вступлении", - пояснил Качка.

Вице-премьер также напомнил о так называемой "четверке лидеров" - Украина, Молдова, Албания и Черногория - которая остается актуальной в переговорах о расширении ЕС.

"Но в этой части надо просто говорить, где мы есть, именно где есть Украина и о нашем конкретном кейсе", - подчеркнул он.