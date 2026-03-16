З якими країнами Україна може разом вступити в ЄС: відповідь Качки

15:45 16.03.2026 Пн
Є "четвірку лідерів" з якою Україна може увійти в ЄС
За умови завершення всіх необхідних реформ вже цього року, Україна має шанс вступити до Євросоюзу разом з іншими країнами-кандидатами таким як Ісландія та Чорногорія.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка.

Читайте також: В уряді розповіли, чи підтримують США швидкий вступ України в ЄС

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна вступити в ЄС разом з іншими країнами, Качка зазначив, що остаточне рішення залежить від європейських партнерів.

"Це, скоріше, питання до європейців. Ви згадали Ісландію, дуже дякую за це. Ми в Мюнхені мали обговорення про розширення ЄС, там була міністр закордонних справ Ісландії. І ми говорили, що Ісландія - показник того, що єдине рішення для інтеграції - вступ в Європейський Союз. Бо Ісландія повністю інтегрована у внутрішній ринок ЄС", - розповів він.

За словами Качки, по верховенству права в Ісландії питань немає, проте країні все одно потрібно формально вступити до ЄС, щоб посилити політичну єдність та вирішувати регіональні виклики, зокрема щодо Арктики.

"Ми хочемо договір на основі статті 49 Договору про ЄС, тобто класичний договір про вступ. Ніякі інші формули не розглядаємо", - уточнив віцепрем’єр.

Він додав, що терміни вступу інших країн залежать від їхнього прогресу.

"Чи вступить хтось раніше чи не раніше - я би орієнтувався на те, що це в наших руках. Я впевнений в тому, що при швидкому завершенні всіх реформ цього року, ми можемо бути там разом з Ісландією, разом з Чорногорією, яка вже починає вести переговори про цей договір про вступ", - пояснив Качка.

Віцепрем’єр також нагадав про так звану "четвірку лідерів" - Україна, Молдова, Албанія та Чорногорія - яка лишається актуальною у переговорах про розширення ЄС.

"Але в цій частині треба просто говорити, де ми є, саме де є Україна і про наш конкретний кейс", - підкреслив він.

У цьому ж інтерв’ю Тарас Качка розповів про те, як Україна планує отримати конкретну дату свого вступу до Європейського Союзу.

Він також пояснив, скільки законів країні потрібно ухвалити для виконання вимог ЄС і як окремі держави-члени Євросоюзу оцінюють прогрес реформ.

За словами віцепрем’єра, деякі країни пропонують перевіряти реформи України та відкладати вступ ще на 10–20 років.

Крім того, Качка прокоментував позицію США щодо швидкого членства України в ЄС.

Чи є шанс у України у 2027 році підписати договір про вступ в ЄС - читайте в інтерв'ю РБК-Україна з Тарасом Качкою.

Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
