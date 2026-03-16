ua en ru
Пн, 16 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

С какими странами Украина может вместе вступить в ЕС: ответ Качки

15:45 16.03.2026 Пн
3 мин
Есть "четверка лидеров" с которой Украина может войти в ЕС
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
С какими странами Украина может вместе вступить в ЕС: ответ Качки Фото: Украина вместе с другими странами может вместе вступить в ЕС (Getty Images)

При условии завершения всех необходимых реформ уже в этом году, Украина имеет шанс вступить в Евросоюз вместе с другими странами-кандидатами таким как Исландия и Черногория.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка.

Читайте также: В правительстве рассказали, поддерживают ли США быстрое вступление Украины в ЕС

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина вступить в ЕС вместе с другими странами, Качка отметил, что окончательное решение зависит от европейских партнеров.

"Это, скорее, вопрос к европейцам. Вы упомянули Исландию, большое спасибо за это. Мы в Мюнхене имели обсуждение о расширении ЕС, там была министр иностранных дел Исландии. И мы говорили, что Исландия - показатель того, что единственное решение для интеграции - вступление в Европейский Союз. Потому что Исландия полностью интегрирована во внутренний рынок ЕС", - рассказал он.

По словам Качки, по верховенству права в Исландии вопросов нет, однако стране все равно нужно формально вступить в ЕС, чтобы усилить политическое единство и решать региональные вызовы, в частности по Арктике.

"Мы хотим договор на основе статьи 49 Договора о ЕС, то есть классический договор о вступлении. Никакие другие формулы не рассматриваем", - уточнил вице-премьер.

Он добавил, что сроки вступления других стран зависят от их прогресса.

"Вступит кто-то раньше или не раньше - я бы ориентировался на то, что это в наших руках. Я уверен в том, что при быстром завершении всех реформ в этом году, мы можем быть там вместе с Исландией, вместе с Черногорией, которая уже начинает вести переговоры об этом договоре о вступлении", - пояснил Качка.

Вице-премьер также напомнил о так называемой "четверке лидеров" - Украина, Молдова, Албания и Черногория - которая остается актуальной в переговорах о расширении ЕС.

"Но в этой части надо просто говорить, где мы есть, именно где есть Украина и о нашем конкретном кейсе", - подчеркнул он.

В этом же интервью Тарас Качка рассказал о том, как Украина планирует получить конкретную дату своего вступления в Европейский Союз.

Он также объяснил, сколько законов стране нужно принять для выполнения требований ЕС и как отдельные государства-члены Евросоюза оценивают прогресс реформ.

По словам вице-премьера, некоторые страны предлагают проверять реформы Украины и откладывать вступление еще на 10-20 лет.

Кроме того, Качка прокомментировал позицию США относительно быстрого членства Украины в ЕС.

Есть ли шанс у Украины в 2027 году подписать договор о вступлении в ЕС - читайте в интервью РБК-Украина с Тарасом Качкой.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Тарас Качка Вступление в ЕС
Новости
Аналитика
