Кім Чен Ин похвалив Путіна за "справедливу боротьбу" Росії

Нагадаємо, Північна Корея нещодавно підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.

Кім Чен Ин наголосив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти країні-агресорці, то обов'язково це зробить.

Зазначимо, після двомісячної перерви РФ могла відновити таємні поставки озброєнь з Північної Кореї. Свіжі супутникові знімки зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Раніше лідер Північної Кореї заявив про плани наростити потенціал ядерних сил країни. Він анонсував розвиток так званого "щита і меча", що розглядається в Пхеньяні як ключове завдання державної політики.

РБК-Україна також писало, що США запровадили додаткові санкції проти влади Північної Кореї та М'янми, звинувативши їх у співпраці та отриманні прибутку.

Пхеньян спрямовує кошти на розвиток програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.