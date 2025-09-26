США оголосили санкції проти мережі фінансування зброї масового знищення КНДР

Уряд США оголосив нові санкції проти режимів Північної Кореї та М’янми через їхню співпрацю та отримання доходів, які КНДР використовує для фінансування програм зі зброї масового знищення та балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як зазначається, під обмеження потрапили п’ятеро осіб та одна організація, які допомагали отримувати незаконні доходи для північнокорейського режиму, зокрема через продаж зброї військовому режиму в Бірмі.

У відомстві наголосили, що незаконні програми КНДР становлять пряму загрозу для США та союзників, а тому Вашингтон продовжить руйнувати фінансові мережі, що їх підтримують.

Санкції спрямовані проти закордонних представників північнокорейських структур - Корейської корпорації з розвитку гірничої промисловості (KOMID) та Генерального бюро розвідки (RGB), які вже перебувають під санкціями ООН і США.

KOMID є головним експортером зброї та обладнання для ракетних програм КНДР, а RGB займається військовими й розвідувальними операціями за кордоном.

Особливу увагу американська сторона приділила співпраці KOMID з бірманською компанією Royal Shune Lei, яка з 2022 року укладала контракти на постачання зброї та обладнання для армії М’янми.

Крім того, під санкції потрапили представники КНДР, що займалися відмиванням грошей через бізнес у Лаосі та Таїланді.

У Мінфіні США наголосили, що ці дії перекривають фінансові потоки для Пхеньяна та переривають продаж зброї до Бірми, яка активно використовує її у воєнних операціях проти опозиції.

Наслідки санкцій

Сьогоднішні санкції США передбачають блокування всього майна та часток у власності зазначених осіб або організацій, якщо вони знаходяться у США або під контролем американських громадян.

Також блокуються компанії, понад 50% яких належить цим особам. Всі операції з їхнім майном без спеціального дозволу заборонені.