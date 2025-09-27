Головний пріоритет. Кім Чен Ин наказав посилити ядерний "щит і меч" КНДР
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин хоче посилити так званий ядерний "щит і меч" КНДР. Він зазначив, що це головний пріоритет країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Диктатор КНДР у п'ятницю, 26 вересня, провів зустріч з ключовими посадовцями та вченими північнокорейських дослідницьких інститутів ядерної зброї.
Як повідомляють північнокорейські ЗМІ, він заявив, що подальший розвиток ядерної програми є "головним пріоритетом" країни.
"Кім Чен Ин сказав, що ми повинні постійно загострювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", - пишуть корейські медіа.
Провокації КНДР
Варто зазначити, що Північна Корея продовжує нарощувати виробництво ракет та ядерної програми. КНДР випробовує свою зброю. Здебільшого такі випробування супроводжується провокаціями біля морського або повітряного простору сусідніх країн.
Нещодавно Кім Чен Ин заявив, що КНДР створила "потужну секретну зброю". Про яку саме зброю йдеться - поки невідомо.
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Пхеньян завершує розробку міжконтинентальної балістичної ракети, яка буде здатна завдати ядерного удару по США.