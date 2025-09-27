Головний пріоритет. Кім Чен Ин наказав посилити ядерний "щит і меч" КНДР

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин хоче посилити так званий ядерний "щит і меч" КНДР. Він зазначив, що це головний пріоритет країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Диктатор КНДР у п'ятницю, 26 вересня, провів зустріч з ключовими посадовцями та вченими північнокорейських дослідницьких інститутів ядерної зброї. Як повідомляють північнокорейські ЗМІ, він заявив, що подальший розвиток ядерної програми є "головним пріоритетом" країни. "Кім Чен Ин сказав, що ми повинні постійно загострювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", - пишуть корейські медіа.