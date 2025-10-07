Ким Чен Ын похвалил Путина за "справедливую борьбу" России

Напомним, Северная Корея недавно подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.

Ким Чен Ын подчеркнул, что если Пхеньян может чем-то помочь стране-агрессору, то обязательно это сделает.

Отметим, после двухмесячного перерыва РФ могла возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. Свежие спутниковые снимки зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о планах нарастить потенциал ядерных сил страны. Он анонсировал развитие так называемого "щита и меча", что рассматривается в Пхеньяне как ключевая задача государственной политики.

РБК-Украина также писало, что США ввели дополнительные санкции против властей Северной Кореи и Мьянмы, обвинив их в сотрудничестве и получении прибыли.

Пхеньян направляет средства на развитие программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.