Кім Чен Ин похвалив Путіна за "справедливу боротьбу" Росії

Російський диктатор Володимир Путін отримав похвалу за "справедливу боротьбу" Росії від Кім Чен Ина у листі з нагоди дня народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Видання нагадало, що 2024 року під час візиту Путіна до Північної Кореї було підписано договір про взаємну оборону. З того часу вони з Кім Чен Ином зустрічалися кілька разів.

Він також висловив підтримку "справедливій боротьбі" Росії за "національний суверенітет".

Лідер Північної Кореї схвально відізвався про лідерські якості Путіна і заявив, що союз двох країн продовжуватиме розвиватися.

Нагадаємо, Північна Корея нещодавно підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.

Кім Чен Ин наголосив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти країні-агресорці, то обов'язково це зробить.

Зазначимо, після двомісячної перерви РФ могла відновити таємні поставки озброєнь з Північної Кореї. Свіжі супутникові знімки зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.

Раніше лідер Північної Кореї заявив про плани наростити потенціал ядерних сил країни. Він анонсував розвиток так званого "щита і меча", що розглядається в Пхеньяні як ключове завдання державної політики.

РБК-Україна також писало, що США запровадили додаткові санкції проти влади Північної Кореї та М'янми, звинувативши їх у співпраці та отриманні прибутку.

Пхеньян спрямовує кошти на розвиток програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.