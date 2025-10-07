Кім Чен Ин похвалив Путіна за "справедливу боротьбу" Росії
Російський диктатор Володимир Путін отримав похвалу за "справедливу боротьбу" Росії від Кім Чен Ина у листі з нагоди дня народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Лідер Північної Кореї схвально відізвався про лідерські якості Путіна і заявив, що союз двох країн продовжуватиме розвиватися.
Він також висловив підтримку "справедливій боротьбі" Росії за "національний суверенітет".
Видання нагадало, що 2024 року під час візиту Путіна до Північної Кореї було підписано договір про взаємну оборону. З того часу вони з Кім Чен Ином зустрічалися кілька разів.
Нагадаємо, Північна Корея нещодавно підтвердила готовність надавати військову підтримку Росії, якщо виникне така потреба.
Кім Чен Ин наголосив, що якщо Пхеньян може чимось допомогти країні-агресорці, то обов'язково це зробить.
Зазначимо, після двомісячної перерви РФ могла відновити таємні поставки озброєнь з Північної Кореї. Свіжі супутникові знімки зафіксували рух російського судна Lady R, яке раніше пов'язували з незаконними вантажами з КНДР.
Раніше лідер Північної Кореї заявив про плани наростити потенціал ядерних сил країни. Він анонсував розвиток так званого "щита і меча", що розглядається в Пхеньяні як ключове завдання державної політики.
РБК-Україна також писало, що США запровадили додаткові санкції проти влади Північної Кореї та М'янми, звинувативши їх у співпраці та отриманні прибутку.
Пхеньян спрямовує кошти на розвиток програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.