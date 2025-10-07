Ким Чен Ын похвалил Путина за "справедливую борьбу" России

Российский диктатор Владимир Путин получил похвалу за "справедливую борьбу" России от Ким Чен Ына в письме по случаю дня рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание напомнило, что в 2024 году во время визита Путина в Северную Корею был подписан договор о взаимной обороне. С тех пор они с Ким Чен Ыном встречались несколько раз.

Он также выразил поддержку "справедливой борьбе" России за "национальный суверенитет".

Лидер Северной Кореи одобрительно отозвался о лидерских качествах Путина и заявил, что союз двух стран будет продолжать развиваться.

Напомним, Северная Корея недавно подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.

Ким Чен Ын подчеркнул, что если Пхеньян может чем-то помочь стране-агрессору, то обязательно это сделает.

Отметим, после двухмесячного перерыва РФ могла возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи. Свежие спутниковые снимки зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о планах нарастить потенциал ядерных сил страны. Он анонсировал развитие так называемого "щита и меча", что рассматривается в Пхеньяне как ключевая задача государственной политики.

РБК-Украина также писало, что США ввели дополнительные санкции против властей Северной Кореи и Мьянмы, обвинив их в сотрудничестве и получении прибыли.

Пхеньян направляет средства на развитие программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.