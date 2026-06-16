Кількість жінок за кермом таксі зросла майже втричі: що відбувається на ринку
У Bolt фіксують помітну зміну структури водіїв на платформі. За останній рік кількість жінок, які працюють водійками через сервіс, зросла у 2,5-3 рази.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомили представники Bolt в Україні.
Головне:
- Кількість жінок-водійок зросла у 2,5-3 рази.
- Автопарки почали активніше залучати жінок.
- Компанія відзначає високий рівень сервісу серед водійок.
- Кількість водіїв віком 55+ залишається стабільною.
- Аналогічна тенденція спостерігається серед кур’єрок.
Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик пояснив, що це частково пов’язано зі змінами на ринку праці, а частково – із цілеспрямованою роботою компанії та партнерських автопарків щодо залучення жінок до професії.
''Партнери-автопарки також почали активніше залучати жінок до професії водійок і відзначають, що жінки-водійки часто демонструють високий рівень відповідальності та сервісу'', – зазначив він.
Схожі тенденції спостерігаються і в сегменті доставки.
Генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко повідомив, що кількість жінок-кур’єрок також поступово збільшується як у великих містах, так і в регіонах.
За його словами, багато кур’єрок демонструють результати вище середніх показників на платформі та отримують позитивні відгуки клієнтів.
Водночас кількість водіїв і кур’єрів віком понад 55 років суттєво не змінюється та залишається стабільною.