В Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирів

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроект, який має вивести ринок таксі з тіні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram .

Головне: Легалізація: Понад 90% ринку таксі (близько 200 тис. водіїв) працюють нелегально. Уряд пропонує вивести їх з тіні через спрощену модель.

Понад 90% ринку таксі (близько 200 тис. водіїв) працюють нелегально. Уряд пропонує вивести їх з тіні через спрощену модель. Новий статус: Запроваджується статус "самозайнятого перевізника" - працювати можна буде без відкриття ФОП та складної звітності.

Запроваджується статус "самозайнятого перевізника" - працювати можна буде без відкриття ФОП та складної звітності. Ціна питання: Вартість легального "входу" на ринок становитиме один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн, або 130 грн/місяць).

Вартість легального "входу" на ринок становитиме один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн, або 130 грн/місяць). Безпека: Замість паперових ліцензій з’являться електронні сертифікати з QR-кодом у салоні авто для перевірки страхування та даних водія.

Нова роль цифрових платформ

Реформа торкнеться і популярних сервісів (Bolt, Uklon, Uber). Згідно з законопроектом, цифрові платформи стануть податковими агентами. Вони будуть зобов’язані перевіряти документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск до замовлень нелегальних перевізників.

"Йдеться не про підвищення податків, а про створення моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж ховатися в тіні", - наголосив Кулеба.

Як це працюватиме для водіїв

Для отримання статусу самозайнятого перевізника водію не потрібно буде займатися бюрократією. Персональний електронний сертифікат на авто оформлюватиметься через систему Укртрансбезпеки.

Що змінює реформа таксі (інфографіка Telegram/Олекцій Кулеба)

Очікується, що така модель дозволить водіям отримати соціальний захист, а бюджету - додаткові надходження.

Наразі законопроект проходить етап погодження в органах влади, після чого його передадуть на розгляд Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Що це означає для пасажирів

Реформа передбачає, що у салонах автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника. Це підвищить безпеку пасажирів.