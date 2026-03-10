ua en ru
В Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирів

18:44 10.03.2026 Вт
2 хв
Нововведення торкнеться і популярних сервісів Bolt, Uklon та Uber
aimg Василина Копитко
В Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирів Зміни мають соціально захистити водіїв і підвищити рівень безпеки пасажирів (фото ілюстративне: Getty Images)

Міністерство розвитку громад та територій розробило законопроект, який має вивести ринок таксі з тіні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Telegram.

Читайте також: Таксі вночі: скільки насправді коштує поїздка по Києву та кому можуть відмовити

Головне:

  • Легалізація: Понад 90% ринку таксі (близько 200 тис. водіїв) працюють нелегально. Уряд пропонує вивести їх з тіні через спрощену модель.
  • Новий статус: Запроваджується статус "самозайнятого перевізника" - працювати можна буде без відкриття ФОП та складної звітності.
  • Ціна питання: Вартість легального "входу" на ринок становитиме один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн, або 130 грн/місяць).
  • Безпека: Замість паперових ліцензій з’являться електронні сертифікати з QR-кодом у салоні авто для перевірки страхування та даних водія.

Нова роль цифрових платформ

Реформа торкнеться і популярних сервісів (Bolt, Uklon, Uber). Згідно з законопроектом, цифрові платформи стануть податковими агентами. Вони будуть зобов’язані перевіряти документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск до замовлень нелегальних перевізників.

"Йдеться не про підвищення податків, а про створення моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж ховатися в тіні", - наголосив Кулеба.

Як це працюватиме для водіїв

Для отримання статусу самозайнятого перевізника водію не потрібно буде займатися бюрократією. Персональний електронний сертифікат на авто оформлюватиметься через систему Укртрансбезпеки.

В Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирівВ Україні готують масштабну реформу таксі: що зміниться для водіїв і пасажирівЩо змінює реформа таксі (інфографіка Telegram/Олекцій Кулеба)

Очікується, що така модель дозволить водіям отримати соціальний захист, а бюджету - додаткові надходження.

Наразі законопроект проходить етап погодження в органах влади, після чого його передадуть на розгляд Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Що це означає для пасажирів

Реформа передбачає, що у салонах автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника. Це підвищить безпеку пасажирів.

Читайте також про те, що нещодавно у Києві 24-річний водій таксі зламав щелепу своїй пасажирці. Правоохоронці проти нього відкрили кримінальну справу.

Раніше ми писали про те, що послуги у сфері транспорту в Україні надають державною мовою, тобто пасажирів таксі мають обслуговувати українською.

