Ціни на таксі під час тривог можуть злітати до 50%: у Bolt назвали причину

Під час повітряних тривог, блекаутів або сильних злив вартість поїздок у сервісах таксі може різко зростати.

Чому ціни зростають та чи існують обмеження для таких тарифів, – в інтерв’ю РБК-Україна розповіла команда менеджерів Bolt в Україні.

Головне:

Під час тривог попит на таксі може зростати на 20-50%.

Частина водіїв у цей час припиняє роботу.

Ціни зростають через дисбаланс попиту та пропозиції.

Динамічний коефіцієнт не є безмежним.

Компанія не прогнозує різкого підвищення тарифів найближчим часом.

У компанії пояснюють, що тарифи формуються автоматично залежно від співвідношення попиту та пропозиції в конкретний момент часу.

За словами генерального менеджера Bolt в Україні Сергія Павлика, під час повітряних тривог, блекаутів, сильних опадів або зупинки громадського транспорту кількість замовлень різко зростає, тоді як частина водіїв навпаки завершує роботу або тимчасово виходить офлайн.

''Ми розуміємо обурення в соціальних мережах і не заперечуємо, що ціни під час тривог, блекаутів, важких погодних умов чи зупинки громадського транспорту можуть зростати'', – зазначив він.

У компанії розповіли, що в окремих випадках попит на поїздки може збільшуватися на 20-30%, а іноді навіть більш ніж на 50%.

Для відновлення балансу система підвищує динамічний коефіцієнт. Завдяки цьому водії бачать райони з високим попитом та можуть переміститися туди для виконання замовлень.

Водночас у Bolt наголошують, що коефіцієнт не може зростати безмежно.

''Якщо ціна злетить надто високо, пасажир просто не замовить поїздку і від цього не виграє ніхто'', – пояснив Павлик.

У компанії також не прогнозують різкого підвищення тарифів найближчим часом. Однак визнають, що на ринок впливають інфляція, вартість пального та витрати на обслуговування автомобілів.