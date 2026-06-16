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Число женщин за рулем такси выросло почти втрое: что происходит на рынке

17:00 16.06.2026 Вт
2 мин
Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте доставки – число женщин-курьеров растет по всей Украине
aimg Анастасия Мацепа aimg Катерина Гончарова
Число женщин за рулем такси выросло почти втрое: что происходит на рынке Фото: число женщин-водителей в Украине стремительно растет (Facebook Bolt Ukraine)
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В Bolt отмечают заметные изменения в составе водителей на платформе. За последний год количество женщин, работающих водителями через сервис, выросло в 2,5–3 раза.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщили представители Bolt в Украине.

Главное:

  • Число женщин-водителей выросло в 2,5–3 раза.
  • Автопарки начали активнее привлекать женщин.
  • Компания отмечает высокий уровень обслуживания среди женщин-водителей.
  • Число водителей в возрасте 55+ остается стабильным.
  • Аналогичная тенденция наблюдается среди курьеров-женщин.

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик пояснил , что это частично связано с изменениями на рынке труда, а частично – с целенаправленной работой компании и партнерских автопарков по привлечению женщин в профессию.

''Партнеры-автопарки также начали активнее привлекать женщин к профессии водителей и отмечают, что женщины-водители часто демонстрируют высокий уровень ответственности и сервиса'', – отметил он.

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Подобные тенденции наблюдаются и в сегменте доставки.

Генеральный менеджер Bolt Food в Украине Вячеслав Левченко сообщил, что количество женщин-курьеров также постепенно увеличивается как в крупных городах, так и в регионах.

По его словам, многие курьерши демонстрируют результаты выше средних показателей на платформе и получают положительные отзывы клиентов.

В то же время количество водителей и курьеров в возрасте старше 55 лет существенно не меняется и остается стабильным.

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