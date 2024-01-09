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Кількість жертв руйнівного землетрусу в Японії знову збільшилась

Вівторок 09 січня 2024 06:30
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Кількість жертв руйнівного землетрусу в Японії знову збільшилась Фото: кількість жертв руйнівного землетрусу в Японії знову побільшало (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість жертв серії потужних землетрусів, що сталися в Японії 1 січня, збільшилася до 180 осіб, 81 із них загинув у місті Вадзима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Також повідомляється, що щонайменше 120 людей вважаються зниклими. Екстрені служби не можуть з ними зв'язатися, щоб підтвердити їхнє розташування. Число постраждалих становить 565 осіб. У пунктах евакуації продовжують перебувати близько 28 тисяч жителів районів, які торкнулися землетрусами.

У поліції Японії повідомляють, що через руйнування інфраструктури в низці місць перекрито дороги, внаслідок чого у скрутному становищі опинилися щонайменше 3300 осіб, переважно в містах Вадзима та Сузу.

Щоб покращити побутові умови постраждалих, префектура реалізує ініціативу "вторинної евакуації", в рамках якої людей переміщують із нинішніх місць евакуації до готелів та готелів.

Землетрус у Японії

Нагадаємо, 1 січня було зафіксовано потужний землетрус у Японії магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - зафіксували їх понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Однак далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 - невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

Увечері суботи 6 січня стало відомо, що кількість жертв землетрусу в Японії збільшилася до 126 людей. Зниклими безвісти вважалося 210 людей.

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