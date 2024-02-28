Кількість вражає. Ігнат розповів, як знищення літаків вплинуло на авіацію РФ

Кількість знищених літаків росіян за останній час вражає. Це, зі свого боку, зменшить спроможності ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Було збито таку кількість літаків, яка дійсно вражає, ще й А-50У. Безумовно це зменшить спроможності ворога і ворог, скажемо так, не буде деякий час використовувати авіацію близько до наших кордонів. Хоча й продовжує це робити, але наближаються російські льотчики вже не так близько, як раніше", - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що російські А-50 вже не видно останні три дні в повітряному просторі

Знищення російських літаків

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:

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