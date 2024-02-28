Количество впечатляет. Игнат рассказал, как уничтожение самолетов повлияло на авиацию РФ
Число уничтоженных самолетов россиян за последнее время впечатляет. Это со своей стороны уменьшит способности врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет, еще и А-50У. Безусловно это уменьшит способности врага и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как раньше", - рассказал Игнат.
Спикер Воздушных сил добавил, что российские А-50 уже не видно последние три дня в воздушном пространстве
Уничтожение российских самолетов
За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:
- 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
- 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
- 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
- еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
- 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
- очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.
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