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Количество впечатляет. Игнат рассказал, как уничтожение самолетов повлияло на авиацию РФ

Среда 28 февраля 2024 19:00
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Количество впечатляет. Игнат рассказал, как уничтожение самолетов повлияло на авиацию РФ Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число уничтоженных самолетов россиян за последнее время впечатляет. Это со своей стороны уменьшит способности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Было сбито такое количество самолетов, которое действительно впечатляет, еще и А-50У. Безусловно это уменьшит способности врага и враг, скажем так, не будет некоторое время использовать авиацию близко к нашим границам. Хотя и продолжает это делать, но приближаются российские летчики уже не так близко, как раньше", - рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил добавил, что российские А-50 уже не видно последние три дня в воздушном пространстве

Уничтожение российских самолетов

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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