Кількість бюджетних місць у вишах визначатимуть по-новому

Головне: Прогноз на 10 років: В Україні вперше сформували державне замовлення у вишах на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці.

В Україні вперше сформували державне замовлення у вишах на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Пріоритетні професії: Через відбудову країни та розвиток економіки найбільше зросте попит на будівельників, інженерів, медиків, науковців та робітничі спеціальності.

Через відбудову країни та розвиток економіки найбільше зросте попит на будівельників, інженерів, медиків, науковців та робітничі спеціальності. Масштаби дефіциту: Лише у період 2032-2036 років українській економіці знадобиться близько 2,62 мільйона нових працівників.

Лише у період 2032-2036 років українській економіці знадобиться близько 2,62 мільйона нових працівників. Комплексний підхід: Державі доведеться додатково залучати економічно неактивних громадян та стимулювати повернення українців з-за кордону.

Державі доведеться додатково залучати економічно неактивних громадян та стимулювати повернення українців з-за кордону. Гнучкі правила: Під час розподілу держзамовлення обов'язково враховуватимуть технічні можливості системи освіти та поточну державну політику.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Відтепер кількість бюджетних місць визначатимуть не лише за пропозиціями державних замовників, а й на основі прогнозу того, яких спеціалістів потребуватиме економіка в майбутньому.

У Мінекономіки зазначають, що це перший в Україні довгостроковий прогноз потреб ринку праці, підготовлений на основі економічного моделювання.

"Маємо десятирічний прогноз потреб ринку праці, який дає змогу значно точніше оцінити, яких саме фахівців потребуватиме економіка у майбутньому, а також допоможе зробити державне замовлення більш обґрунтованим і ближчим до реальних потреб економіки", - зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

Яких фахівців найбільше потребуватиме економіка

За базовим сценарієм прогнозу, кількість зайнятих в економіці має зрости з 12,9 мільйона осіб у 2025 році до 13,6 мільйона у 2030 році та 14,6 мільйона у 2036 році.

При цьому змінюватиметься й структура попиту. Найбільше зростатиме потреба у:

інженерах і технічних спеціалістах;

виробничих професіях;

будівельниках;

медиках;

науковцях;

інших прикладних спеціальностях.

Очікується, що відбудова країни суттєво збільшить попит на працівників будівельної галузі. Якщо зараз у ній зайнято близько 520 тисяч людей, то до 2036 року потреба може перевищити 1,2 мільйона працівників.

Також прогнозується зростання потреби у працівниках переробної промисловості, професійної, наукової та технічної діяльності.

Скільки нових працівників знадобиться Україні

За розрахунками Мінекономіки, лише у 2032-2036 роках економіці знадобиться близько 2,62 мільйона нових працівників.

Найбільший попит прогнозують на професіоналів, кваліфікованих робітників, технічних фахівців, працівників виробництва, а також сфери торгівлі та послуг.

Водночас у міністерстві наголошують, що покрити цю потребу лише за рахунок випускників закладів освіти не вдасться. Тому, окрім змін у системі освіти, необхідно також залучати до ринку праці економічно неактивне населення та створювати умови для повернення українців з-за кордону.

У Мінекономіки також наголосили, що прогноз потреб ринку праці не означає автоматичного визначення кількості бюджетних місць. Під час формування державного замовлення враховуватимуть також можливості системи освіти, державну політику та інші чинники.

Надалі прогноз планують регулярно оновлювати, щоб державне замовлення могло оперативніше реагувати на зміни в економіці та на ринку праці. У перспективі його результати зроблять відкритими для роботодавців, закладів освіти та майбутніх вступників.