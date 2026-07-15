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Количество бюджетных мест в вузах будут определять по-новому

17:51 15.07.2026 Ср
3 мин
Что влияет на количество бюджетных мест?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Образование в Украине (Getty Images)

В Украине впервые сформирован государственный заказ на подготовку специалистов на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда. Новый подход уже будет применен при формировании госзаказа на 2026-2027 учебные годы.

Главное:

  • Прогноз на 10 лет: В Украине впервые сформировали государственный заказ в вузах на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда.
  • Приоритетные профессии: Из-за восстановления страны и развития экономики больше увеличится спрос на строителей, инженеров, медиков, ученых и рабочие специальности.
  • Масштабы дефицита: Только в период 2032-2036 годов украинской экономике понадобится около 2,62 миллиона новых работников.
  • Комплексный подход: Государству придется дополнительно привлекать экономически неактивных граждан и стимулировать возвращение украинцев из-за границы.
  • Гибкие правила: При распределении госзаказа обязательно будут учитываться технические возможности системы образования и текущая государственная политика.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров. Теперь количество бюджетных мест будут определять не только по предложениям государственных заказчиков, но и на основании прогноза того, в каких специалистах будет нуждаться экономика в будущем.

В Минэкономики отмечают, что это первый в Украине долгосрочный прогноз потребностей рынка труда, подготовленный на основе экономического моделирования.

"Имеем десятилетний прогноз потребностей рынка труда, который позволяет значительно точнее оценить, какие именно специалисты будут нуждаться в экономике в будущем, а также поможет сделать государственный заказ более обоснованным и более близким к реальным потребностям экономики", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак.

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В каких специалистах больше всего будет нуждаться экономика

По базовому сценарию прогноза количество занятых в экономике должно вырасти с 12,9 миллиона человек в 2025 году до 13,6 миллиона в 2030 году и 14,6 миллиона в 2036 году.

При этом будет изменяться и структура спроса. Больше всего будет расти потребность в:

  • инженерах и технических специалистах;
  • производственных профессиях;
  • строителях;
  • медиках;
  • ученых;
  • других прикладных специальностях.

Ожидается, что восстановление страны существенно увеличит спрос на работников строительной отрасли. Если сейчас в ней занято около 520 тысяч человек, то к 2036 году потребность может превысить 1,2 миллиона работников.

Также прогнозируется рост потребности в работниках перерабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности.

Сколько новых работников понадобится Украине

По расчетам Минэкономики, только в 2032-2036 годах экономике понадобится около 2,62 миллиона новых работников.

Наибольший спрос прогнозируют на профессионалов, квалифицированных рабочих, технических специалистов, производственников, а также сферы торговли и услуг.

В то же время в министерстве подчеркивают, что покрыть эту потребность только за счет выпускников учебных заведений не удастся. Поэтому кроме изменений в системе образования необходимо также привлекать к рынку труда экономически неактивное население и создавать условия для возвращения украинцев из-за границы.

В Минэкономики также подчеркнули, что прогноз потребностей рынка труда не означает автоматического определения количества бюджетных мест. При формировании государственного заказа будут учитываться возможности системы образования, государственная политика и другие факторы.

В дальнейшем прогноз планируют регулярно обновлять, чтобы государственный заказ мог оперативнее реагировать на изменения в экономике и на рынке труда. В перспективе его результаты сделают открытыми для работодателей, учебных заведений и будущих поступающих.

Напомним, МОН обновило правила поступления в высшие учебные заведения в 2026 году. Изменения касаются региональных коэффициентов, дистанционной сдачи вступительных экзаменов, условий поступления для абитуриентов с временно оккупированных и прифронтовых территорий, распределения бюджетных мест, а также отдельных правил поступления в магистратуру.

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