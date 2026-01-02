В яких регіонах критична ситуація в енергетиці та чому: в "Укренерго" відповіли

Критична ситуація в енергетиці зараз зберігається у всіх прифронтових регіонах, а також в Одеській області. Причина - інтенсивні атаки російських окупантів на енергетичну інфраструктуру.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.
За словами Зайченка, російські окупанти використовують в цих регіонах для терактів проти енергетики увесь спектр ударних засобів - ракети, "Шахеди", FPV-дрони, артилерію, керовані авіабомби (КАБ) та реактивні системи залпового вогню.
"І там найважче виконувати ремонтні роботи, тому що є небезпека для ремонтного персоналу. І там тільки в співпраці з ЗСУ вдається виконувати, забезпечувати безпеку для наших співробітників, для співробітників генеруючих компаній та операторів систем розподілу для того, щоб виконати ті ремонти", - зазначив він.
Станом на 2 січня постійно критична ситуація в енергетиці спостерігається у прифронтових Донецькій, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Окремо від них стоїть Одеська область - вона не прифронтова, але окупанти постійно намагаються бити там по енергетичних об'єктах.
Зазначимо, 2 січня в компанії ДТЕК показали руйнування енергетичних об'єктів в Одеській області, які були атаковані російськими окупантами ввечері 31 грудня, перед Новим роком. Руйнування від терактів РФ на об'єктах просто колосальні.
Саме через російські теракти новорічну ніч 2026 року енергетики Одещини зустріли на роботі. Команда ДТЕК відновлювала електропостачання після чергових атак ворога, які залишили без світла десятки тисяч одеситів.
Додамо, що через постійні удари РФ по енергетиці у суботу, 3 січня, світло для побутових споживачів продовжать відключати за графіками у більшості областей України. Також будуть діяти графіки обмеження потужності.