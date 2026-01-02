RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В каких регионах критическая ситуация в энергетике и почему: в "Укрэнерго" ответили

Фото: директор НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко (Олег Момот, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Критическая ситуация в энергетике сейчас сохраняется во всех прифронтовых регионах, а также в Одесской области. Причина - интенсивные атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

По словам Зайченко, российские оккупанты используют в этих регионах для терактов против энергетики весь спектр ударных средств - ракеты, "Шахеды", FPV-дроны, артиллерию, управляемые авиабомбы (КАБ) и реактивные системы залпового огня.

"И там тяжелее всего выполнять ремонтные работы, потому что есть опасность для ремонтного персонала. И там только в сотрудничестве с ВСУ удается выполнять, обеспечивать безопасность для наших сотрудников, для сотрудников генерирующих компаний и операторов систем распределения для того, чтобы выполнить те ремонты", - отметил он.

По состоянию на 2 января постоянно критическая ситуация в энергетике наблюдается в прифронтовых Донецкой, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Отдельно от них стоит Одесская область - она не прифронтовая, но оккупанты постоянно пытаются бить там по энергетическим объектам.

 

Отметим, 2 января в компании ДТЭК показали разрушения энергетических объектов в Одесской области, которые были атакованы российскими оккупантами вечером 31 декабря, перед Новым годом. Разрушения от терактов РФ на объектах просто колоссальные.

Именно из-за российских терактов новогоднюю ночь 2026 года энергетики Одесской области встретили на работе. Команда ДТЭК восстанавливала электроснабжение после очередных атак врага, которые оставили без света десятки тысяч одесситов.

Добавим, что из-за постоянных ударов РФ по энергетике в субботу, 3 января, свет для бытовых потребителей продолжат отключать по графикам в большинстве областей Украины. Также будут действовать графики ограничения мощности.

