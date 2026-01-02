ua en ru
Вимкнення світла у більшості регіонів: "Укренерго" попередило про графіки на 3 січня

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 18:09
Вимкнення світла у більшості регіонів: "Укренерго" попередило про графіки на 3 січня Ілюстративне фото: відключення світла за графіками 3 січня будуть у більшості областей (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У суботу, 3 січня, світло для побутових споживачів продовжать відключати за графіками у більшості областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом доби у більшості регіонів діятимуть і обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" вчергове зазначили, що графіки вимкнення світла продовжують діяти внаслідок масованих ударів росіян по енергетиці України.

Обстріли енергетики України

Нагадаємо, в ніч на 2 січня окупанти атакували енергооб'єкти у Миколаївській та Запорізькій областях, є знеструмлення. Без світла були споживачі у Запорізькій області, зокрема в місті Запоріжжя, а також в інших прифронтових регіонах.

Зазначимо, Росія в ніч на 1 січня атакувала енергетичні об'єкти у Волинській, Одеській та Чернігівській областях. Значна кількість споживачів залишилася без світла.

У новорічну ніч країна-агресорка атакувала Україну, застосувавши 205 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 15 локаціях.

Зокрема, російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

РБК-Україна раніше писало, що вночі та зранку 27 грудня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів.

Під ворожим ударом опинились об’єкти генерації, передачі й розподілу електроенергії в Києві та області. Внаслідок атаки серйозних пошкоджень зазнали підстанції, повітряні лінії електропередачі та окремі генерувальні потужності.

Внаслідок російського обстрілу без світла та опалення залишилось понад 40% житлових будинків Києва та частини Обухівського району - це сотні тисяч абонентів.

